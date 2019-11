Lia Marie präsentiert das am höchsten bewertete Huhn der Kreisrassegeflügelausstellung: ein Zwerg-Cochin, gelockt schwarz. Die Züchterin des Huhns, Domenique Unger, erhält für diese züchterische Leistung den Hans Lindner Gedächtnispreis. © Foto: Monika Rassek

Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Leise geht es bei der 36. Kreisrassegeflügelausstellung mit Sonderschau Kropftauben und der Vereinsschau Kaninchen in der alten Turnhalle in Beeskow am Wochenende nicht zu: Hähne krähen, Hühner gackern, Enten und Gänse schnattern und die Tauben gurren.

Einzig die Kaninchen geben keinen Laut von sich. Die diesjährige Ausstellung ist zwei verstorbenen Zuchtfreunden mit überdurchschnittlichem Engagement gewidmet und läuft daher unter dem Titel "Hans Lindner und Herbert Schulze – Gedächtnisschau".

Mehr als 60 Aussteller sind aus verschiedenen Landkreisen angereist, um ihre Tiere den Preisrichtern und dem Publikum vorzustellen. Jacqueline und Johannes Zillmann sind mit Töchterchen Irma gekommen. "Sie ist ganz verrückt nach Tieren", sagt die Mutter. Schafe und Hunde seien die Favoriten. Doch in der Ausstellung hat sie die Kaninchen für sich entdeckt und schaut ihnen begeistert beim Mümmeln zu.

Doch nicht nur unter den Besuchern befinden sich zahlreiche Kinder, auch unter den Züchtern. Lia Marie beispielsweise ist Jungzüchterin und stellt Zwerghühner der Rasse "Antwerpener Bartzwerge wachtelfarbig" aus. Und Jungzüchter Jeffrey Menzel präsentiert stolz seine Kaninchen der Rasse "Russen schwarz-weiß". Er züchtet bereits seit sechs Jahren. "Ich habe noch nicht so viel Kaninchen, erst 20", sagt der Junge. Üblich seien zwischen 50 und 60 Tiere.

Schauen, staunen, kaufen

Weit mehr als 500 Tiere, darunter elf Gänse, 24 Enten und Zwergenten, 72 Hühner und 122 Zwerghühner sowie 283 Tauben, darunter 49 Kropftauben konnten im Rahmen der Ausstellung, die damit die größte der Region ist, bewundert und auch gekauft werden. Unter den Käufern war am Sonnabend auch Beeskows Bürgermeister, Frank Steffen, anzutreffen wie Henry Thrams, Vorsitzender des Kleintierzüchterverein Beeskow, verriet. "Er hat zwei Zwerghühner erstanden", so Thrams.

Das sich die Ausstellung so großer Beliebtheit erfreut, wundert ihn nicht: "Tiere nehmen nicht, sie geben nur." Neben den gefiederten Besuchermagneten, gab es 46 Kaninchen im Rahmen der Vereinsschau zu sehen. Tombola und selbstgebackener Kuchen rundeten das Angebot ab.