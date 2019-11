Ulrich Gelmroth

Eberswalde Trotz des Sieges bleibt Preussen mit nunmehr 15 Punkten Tabellenzehnter, aber mit acht Zählern Abstand zu den Abstiegsplätzen. Auch der SV Altlüdersdorf bleibt auf Rang 2, aber nur noch einen Punkt vor Neuruppin und Petershagen/Eggersdorf, dem nächsten Heimspiel-Gegner der Westender am 7. Dezember.

Auf Grund der Personalnot stellte sich die Elf von Trainer Schwager diesmal fast von allein auf. Doch gegenüber dem verlorenen Viertelfinal-Pokalspiel bei Grün-Weiß Lübben (1:4) gab es einige positionsbezogene und taktische Änderungen. Sie zahlten sich positiv aus. Die umgestellte Viererkette löste ihre Defensivaufgabe gegen die starken Gästestürmer Marcin Krystek und Ex-Preusse Tomasz Bejuk im Verbund mit Torwart Pawel Kosarzecki hervorragend. Das Mittelfeld agierte bissig und beide Stürmer, Ceif Ben-Abdallah und Kim Schwager, bewiesen mit Doppelpacks ihre Vollstrecker-Qualitäten.

Ein Spiel auf Augenhöhe

Vom Anpfiff an hielt Preussen das Spiel gegen den Zweiten auf Augenhöhe, erarbeitete sich Feldvorteile und Torchancen. Fast aus dem Nichts dann die 1:0-Führung (34.) durch Ben-Abdallah im Nachschuss aus spitzem Winkel. Aussichtsreich vergab danach auf der Gegenseite Bejuk nach Schade-Flanke die große Ausgleichschance, jagte den Ball über die Querlatte (38.). Die Schlussphase vor der Pause wurde dann hektisch. Gleich vier Mal zeigte der Unparteiische Gelb, einmal für Preussen und dreimal für die Gäste. Es blieb bei der knappen, aber verdienten Preussen-Führung.

Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse. Ein herrlicher Spielzug der Eberswalder gleich zu Beginn: Schwager mit Hackentrick in den Lauf von Sturmpartner Ben-Abdallah, der beherzt in den Strafraum eindrang. Doch Torwart Alexander Walter verhinderte mit spektakulärer Fußparade (47.) den Treffer. Nur zwei Minuten später war Walter jedoch machtlos. Weiter Einwurf von Thorben Schöffel in den Sechzehner, Kopfball-Verlängerung und Schwager war zur Stelle. Es stand 2:0 (49.). Aus dem Toranstoß heraus spielten die Gäste zu ihrem Torhüter zurück, was daneben geht. Wieder war Schwager zur Stelle, 3:0 (50.). Ein Doppelpack innerhalb einer Minute für Preussens Stürmer. Total aufgeschreckt erhöhte die Elf von SVA-Trainer Steffen Borkowski sofort das Tempo, hatte durch Szymon Sidorowicz eine Kopfballchance. Den ersten Gästetreffer zum 3:1 (52.) erzielte dann Bejuk, nach Zuspiel von Ernest Dominik Gras. Mit seinem zweiten Treffer im Spiel nach feiner Vorarbeit von Nick Lange stellte Stürmer Ben-Abdallah fast postwendend den alten Drei-Tore-Abstand (58/4:1) wieder her. Doch der SV Altlüdersdorf schlug zurück, verkürzte durch Sidorowicz, der eine Ecke von Alexander Riehl zum 4:2 (63.) ins Netz köpfte. Innerhalb von 14 Minuten waren fünf Tore gefallen. An der Preussen-Führung änderte sich dann nichts mehr. Eberswalde erwehrte sich erfolgreich den Gästeangriffen. Zudem schwächte Dublin Schonig seine SVA-Elf durch eine Gelb-Rote Karte in der 84. Minute. Wegen Unbeherrschtheit hatte der Linksaußen innerhalb von nur vier Minuten zweimal Gelb gesehen, was die Ampelkarte nach sich zog. Symptomatisch für das Gästespiel: Die letzte Topchance hämmerte Ex-Preusse Bejuk aus Nahdistanz unbedrängt übers Tor.

"Es war nicht einfach auf dem schweren Geläuf. Spielentscheidend war dies aber nicht. Preussen war heute effektiver. Wir haben unsere Möglichkeiten nicht resolut genutzt", so das erste Fazit von Trainer Borkowski. "Für uns war", so ein sichtbar erfreuter Preussen-Trainer über den Auftritt seiner Elf, "dieser fünfte Heimsieg in Folge mega wichtig".

Bereits am Freitag müssen die Preussen beim Tabellenletzten SV Falkensee/Finkenkrug wieder ran. Eine kaum leichtere Aufgabe als gegen den Tabellenzweiten SV Altlüdersdorf, wie Trainer Schwager seine Elf schon mal vorwarnt.

Eberswalde: Pawel Kosarzecki – Nick Lange, Christian Amuri, Tobias Koepnick, Eric Krause – Steven Zimmermann, Thorben Schöffel – Jean-Pierre Dellerue, Kohei Suzuki - Kim Schwager (88.Douglas Tavares Barbosa), Ceif Ben-Abdallah