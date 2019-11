Udo Plate

Lietzen (MOZ) Der Unparteiische Peter Heiduk hat das Spiel der Kreisliga Nord zwischen Gastgeber Germania Lietzen und der Elf des FC Herrensee/Strausberg nach erheblichem Zoff zwischen einem Akteur der Gästeelf und dem Lietzener Trainer mit anschließender Rudelbildung in der 53. Minute abgebrochen.

Schiedsrichter Heiduk versuchte gestern Licht ins Dunkel zu bringen. "Es war bis zur 51. Minute kein unfaires Spiel, als der Ball vor der Lietzener Trainerbank ins Seitenaus gespielt wurde. Lietzens Übungsleiter Sven Küpker wollte einen schnellen Einwurf der Gäste verhindern und geriet mit dem ballfordernden dunkelhäutigen Herrenseer Akteur verbal aneinander. Rassistische Äußerungen habe ich nicht vernommen. Doch nicht zu tolerieren ist der daraufhin tätliche Angriff eines weiteren Herrenseeer Spielers, der quer über den Platz sprintete und die körperliche Auseinandersetzung mit Küpker suchte. Es folgte Rudelbildung und ich brach die Partie ab", so Heiduk, der den Fans und dem Ordnungsdienst ob deren besonnenem Verhaltens ein Lob aussprach.

Herrensees urlaubender Trainer Remo Seitz zeigte sich äußerst betroffen. "Wir brauchen diese Negativschlagzeilen wirklich nicht. So etwas will niemand lesen. Ich habe eine schlaflose Nacht mit unzähligen Telefonaten hinter mir. Laut meinen Kenntnissen soll Lietzens Trainer meinen aus der Elfenbeinküste stammenden Spieler rassistisch beleidigt haben und rief eben jenen Mitspieler auf den Plan, der dann sofort in ein Handgemenge mit Lietzens Trainer geriet."

Robert Nitz, Chef-Schiri des Fußballkreises, bedauerte den Vorfall sehr: "Allerdings ist es nicht das erst Mal, dass Herrensee derartig negativ auffällt."