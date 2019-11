Thomas Berger

Hoppegarten Auf dem Tisch vor der einen der drei Teilgruppen, in die sich die etwa 25 Teilnehmer aufgeteilt haben, liegen Zettelkarten mit Aufschriften wie Ortsbeirat, Hauptausschuss, Bürgermeister, Gemeindevertretung und Fachausschuss. Sortiert in einer Reihe, um rechts und links durch weitere Kärtchen ergänzt zu werden, die erst für alle vorgelesen, dann in ihrer Zuordnung diskutiert werden. Manches scheint relativ eindeutig, anderes für Schüler, die sich vorher nie mit Kommunalpolitik beschäftigt haben, nicht ganz so leicht.

Mit am Tisch sitzend: Stefan Radach, langjähriger Gemeindevertreter, aktuell Mitglied unter anderem im Ausschuss für Jugend, Bildung, Kultur und Sport, zudem Ortsvorsteher von Dahlwitz-Hoppegarten. Er erklärt das eine oder andere noch näher, beispielsweise, dass die Ortsbeiräte in der Größe von der Einwohnerzahl abhängig sind. So hat das kleine Münchehofe mit seinen 650 Bürgern nur drei, Hönow mit über 10 000 hingegen neun Mitglieder in so einem Gremium. Sieben sind es in seinem eigenen, basierend auf 7500 Einwohnern.

Vielleicht der größte Aha-Effekt für die Kinder und Jugendlichen in diesem Themenkomplex: Auch der Bürgermeister hat in der Gemeindevertretung nur eine einzige Stimme, kann keineswegs fast alles allein entscheiden, wie mancher vorher angenommen haben mochte. Immerhin, erklärt Radach noch, habe der Bürgermeister aber das Recht und die Pflicht, Beschlüsse zu beanstanden, wenn diese in irgendeiner Form rechtswidrig seien. Denn die Gemeindevertreter gehen schließlich alle einem Beruf nach, sind Kommunalpolitiker nur in ihrer Freizeit.

Schulsozialarbeiter Einladende

Es sind die Schulsozialarbeiter der Lenné-Schule, die diesen Vormittag, als nächster Schritt auf die erste Konferenz zur Kinder- und Jugendbeteiligung folgend, organisiert haben. Während Julia Gabriel vor allem bei der Teilgruppe dabei ist, die sich nun mit Fabian Brauns vom Kreis- Kinder- und Jugendring (KKJR) noch über den Jugendbeirat als solches nähere Gedanken macht, leiten ihr Kollege Jochen Müller sowie Marén Schiller aus der Hönower Jugendwerkstatt zwei Räume weiter die "Rhetorikrunde". In der wird unter anderem das MISLA-Konzept vorgestellt: eine Abkürzung aus den ersten Buchstaben für Motivation, Ist-Zustand, Soll-Zustand, Lösungen und Appell. Dieser Ansatz wird nun an einem Beispiel durchprobiert. Mehrere Themen, die sie bewegen, haben die Mädchen und Jungen auf das Blatt am Flipchart geschrieben und bepunktet.

Klarer Favorit in diesem Team: Legale Graffitiwände. Also wird nun Problemanalyse betrieben. Zu weit weg seien die nächsten legalen Flächen zum Sprayen in Petershagen und Berlin-Hellersdorf, zudem müsse die Gemeinde viel Geld für die Beseitigung illegaler Graffiti aufwenden.

Team drei bekommt derweil von einem jungen Experten, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, und Assistenz von Sascha Köhler (Schulsozialarbeiter Grimm-Grundschule Hönow) eine Einführung in allerlei Erfindungen des digitalen Zeitalters, die mit digitalen Kalendern mit Erinnerungsfunktion, Terminkoordination in der Gruppe und Programmplanung für ein Event in verschiedenen Apps die Arbeit eines künftigen Jugendbeirats deutlich erleichtern kann. Zwölf Teilnehmer des Tages haben am Ende des Vormittags Bereitschaft zur Mitarbeit in einem solchen Gremium bekundet, das die Gemeindevertreter noch formell absegnen müssen. Erster Treff der Interessierten ist am 3. Dezember. Nicht nur die Organisatoren und Helfer sind zufrieden – auch Stefan Radach lobt beim Abschied den Workshop ausdrücklich.