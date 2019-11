Ingo Mikat

Neuhardenberg (MOZ) Mit einem grandiosen, über dreistündigen Programm startete das närrische Volk des Neuhardenberger Carnevalvereins "Marxwalde 1972 e.V." in seine 47. Faschingssaison. In der mit gehörigem Aufwand zum Festsaal umfunktionierten Sporthalle des Ortes blieb am Sonnabend kein Platz unbesetzt.

Entsprechend dem Karnevalsmotto: "Weil hier unten nichts mehr stimmt, ziehen wir auf den Olymp gab es antike Säulen und Götterbilder auf der Bühne. Lange weiße Gewänder dominierten. Köpfe waren Lorbeerkranz-bekrönt. Nach einem Eröffnungstanz der Minifunken begrüßte Vereinspräsident Ralf Gehrke alle aufs Herzlichste. Das Prinzenpaar Nicole I. und Steven I. (Ehepaar Luckow) zog unter Jubel ein. Steven I. verwies auf politische Turbulenzen der Groko und beleuchtete Fragen des Klimaschutzes sowie der Mobilität. Es folgten eine große Polonaise und ein Schwur der Karnevalisten.

Dann erfreuten die Blauen Funken mit Tänzen das Publikum. Ralf Gehrke, der auch mit "Kasulke-Otto" (alias Werner Hoffmann) moderierte, ließ es sich nicht nehmen, einige Gäste wie Amtsdirektorin Grit Brinkmann, Bürgermeister Mario Eska und eine kleine Delegation des Buchholzer Carneval-Patenvereins aus der Nähe von Koblenz persönlich zu begrüßen. Hervorgehoben wurde auch die Teilnahme zahlreicher Ehrenmitglieder, unter anderem der Rentnerin Rosemarie Behnke.

Die jüngsten Vereinsmitglieder, die Stolperfüße (Mädchen zwischen drei und sechs Jahren), begeisterten das Saalpublikum mit einem "Cleopatra-Showtanz". Als wohl jüngste Büttenrednerin Brandenburgs zog Mia, die äußerlich an Greta Thunberg erinnerte, mit zahlreichen Seitenhieben auf "altmodische" Eltern, unter dem Motto: "Wär ich doch bloß schon 20 Jahre alt" gegen altersbedingte, für sie missliebige "Freiheitseinschränkungen" zu Felde.

Als Anerkennung ließen die Karnevalisten im Saal eine symbolische Rakete starten. Großen Anklang fand auch der folgende Auftritt eines Nachfolgers von Costa Cordalis. Zum weiteren von Cheforganisatorin Diana Gehrke gemanagten Programm gehörte zudem eine große von örtlichen Sponsoren unterstützte Tombola und ein umjubelter Auftritt der Jugend- und der Junioren-Tanzgruppe unter Leitung von Daria Apostel und Nicole Luckow mit einem Showtanz schwarzer und weißer Engel.

Mit großem Beifall quittierten die Narren zudem die Auszeichnung von drei Karnevalisten des Buchholzer Partnervereins. Werner Kochann erhielt den Ehrenorden der Neuhardenberger und Michael Hamm sowie Reiner Philips wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Mit zwei Showtänzen, der "Göttinnen" - unter anderem zum Song: "Griechischer Wein" - sowie der Blauen Funken als Gladiatorinnen steuerte das Programm auf seinen Höhepunkt zu. Nach einer humorvollen modernen, SUV- und CO2-lastigen Variante des bekannten Gedichtes über den "Erlkönig" zeigten die Karnevalisten eine Diashow über ihre Vereinsarbeit, die sie mit einem Dank an die Eltern der im Verein mitwirkenden Kinder verbanden.

Göttervater erschien persönlich

Es folgte ein fröhlicher Tanz - rings um ein bekanntes griechisches hochprozentiges Getränk. Schließlich erschien unter Blitz, Rauch und Donner Göttervater Zeus höchst persönlich. Ihm folgte ein urkomisches Männerballett der Götter sowie des Hades und ein "mörderischer" Kampf auf dem Olymp, der erst endete, als Amor Zeus erklärte: "Dieser Krieg muss ein Ende haben". Und ans Publikum gewandt, fragte: "Und ganz ehrlich wollt ihr ewig so leben?" In einer grandiosen Abschlussszene stellte Leandro Schilling den Song von Versengold: "Das war der Tag, an dem die Götter sich betranken." vor. Begeisterte "Götter" und Karnevalisten feierten, tanzend und singend auf der Bühne und im Saal - sich, den Karneval und das Leben.