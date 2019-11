Marco Winkler

Hohen Neuendorf (MOZ) Dezember 2018: In Kaliningrad macht sich eine Frau auf den Weg ins 750 Kilometer entfernte Berlin, wo Karola Vierk wartet. Sie hat sich ein Hotelzimmer gebucht. Seit ihre Maruschka vor elf Monaten – mit 16 Jahren – gestorben ist, fehlt das Tapsen der Schneeschuhe in ihrer Wohnung. Die Lücke soll Eliza Koenig Glance, die sibirische Rassekatze, die ihr von der Züchterin aus Russland gebracht wird, nun füllen. "Sie ist sehr verschmust", sagt Karola Vierk aus Sassnitz über ihre Katze. Auf der am Wochenende in Hohen Neuendorf ausgerichteten Rassekatzenausstellung des Vereins "Berliner Pro-Kat" hatte sie ihren 15 Monate alten Stubentiger dabei.

Sie erinnert sich gut an die erste Nacht in Sassnitz mit Eliza. "Es war, als würde sie mich ewig kennen." Das Tier der Rasse Neva Masquarade sei anhänglich, lebhaft und klettere an extra an die Wand gebrachtem Sisal-Gewebe hoch. "Sibirische Katzen sind nicht so ruhig wie Perser", erklärt ihre Vorliebe für diese spezielle Rasse. Dabei zeigt sie auf die Haare am Ballen: Schneeschuhe.

Gassi gehen mit Thaikatzen

Eliza Koenig Glance ist eine von 130 Samtpfoten in der Stadthalle. "Es geht bergab", sagt Burkhard Appelt leicht resigniert. Er ist der Vereinspräsident von Pro-Kat. "In Hannover hatte ich einst Ausstellungen mit mehr als 1 000 Katzen pro Tag", erinnert er sich an bessere Zeiten. Vielleicht habe eine Übersättigung eingesetzt. Auch Zuchtvereine gebe es kaum noch. Katzen tangiert so eine Aussage natürlich nicht ansatzweise. "Sie sind noch immer die Göttinnen aus dem alten Ägypten, und wir sind ihre Diener", sagt Appelt.

Anja Blumenritt aus Berlin interessiert die Zucht noch. "Es ist Arbeit, aber ich mache sie aus Vergnügen", sagt sie. Ihr Spezialgebiet sind Thaikatzen. "Sie sind die Hunde unter den Katzen", sagt sie. Man könne mit ihnen an der Leine Gassi gehen, sie seien zu Hause immer als Erstes an der Tür, wenn jemand kommt. "Und sie können ohne große Mühe apportieren." Intelligent, gelehrig, gesprächig: So bezeichnet die Berlinerin ihre Thaikatzen.

Züchten könne jedoch niemand alleine. Deshalb ist Anja Blumenritt im deutschen Ableger der "Cattery Union", einer Gemeinschaft, die die Zucht möglichst breit streuen möchte. Sie ist in Kontakt mit Züchtern in Dänemark, der Schweiz, Russland. Einmal im Jahr gibt es ein internationales Treffen. "Es braucht ja immer wieder frisches Blut. Wir wollen, dass die Thaikatze wieder auf starken Beinen steht." Die "Cattery Union" nennt ihr Lieblingstier "zauberhafte Thai-Kobolde".

Die Thaikatze sei entstanden, als die Siamkatze aus dem heutigen Thailand immer zierlicher und dünner gezüchtet wurde. "Einige Züchter wollten das nicht, sie wollten den klassischen Typ, der noch wie eine richtige Katze aussieht."

Burkhard Appelt achtet darauf, welche Tiere bei ihm ausgestellt werden. "Eine Scottish Fold wird es bei uns nicht geben", sagt er. Die schottische Faltohrkatze ist seit Jahrzehnten umstritten. Ihre nach vorne gekappten Ohrmuscheln sehen zwar niedlich aus, sind aber ein Gendefekt. "Das kann zu Knorpel- und Knochenschäden führen", so Appelt. Laut Tierschutzgesetz sei die Zucht verboten. "Nur wissen das viele Veterinärämter nicht."

Peggy Richter muss sich damit nicht beschäftigen. Ihre Britisch Kurzhaar ist quasi der Prototyp für die Werbung. Seit zwei Jahren züchtet die 36-Jährige. "Ich mag dieses Leck-Arsch-Wesen der Rasse", sagt sie über die anschmiegsamen Tiere. Tinjas Herr Honigbär ist die besagte Britisch Kurzhaar. Die Augen strahlen wirklich in einem Honigton. "Zu Hause nenne ich ihn Winnie Puuh. Keine Katze hört schließlich auf den Namen Honigbär."