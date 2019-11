Hatte die Starter im Blick: Beatrice Maschke, Übungsleiterin in der BSG Stahl, kümmerte sich am Cup-Tag um die neunjährigen Teilnehmerinnen von neun Grundschulen aus Eisenhüttenstadt und umliegenden Gemeinden. © Foto: Jörg Kotterba

Jörg Kotterba

Eisenhüttenstadt (MOZ) Dreierhop, Schlängellauf und vieles mehr: Mehr als 200 Mädchen und Jungen von neun Grundschulen aus Eisenhüttenstadt und Umgebung kämpften am Sonnabend in der Inselhalle in Eisenhüttenstadt um den begehrten Grundschulen-Cup. Am Ende konnte die Schule Ziltendorfer Niederung den Wanderpokal mit nach Hause nehmen.

Beatrice Maschke hatte am Sonnabend alle Hände voll zu tun. Die 34-Jährige ist Mutter von Dean (9) und Phio (8) und gehörte zu den 50 Helfern des Cups. Der Veranstalter: die Abteilung Leichtathletik der BSG Stahl. "Mein Ehemann Tino und ich sind dort seit vier Jahren Übungsleiter. Unsere Kinder haben uns, wenn man es genau will, zum Sport gelockt. Tino trainiert jetzt die Zehn- bis Elfjährigen, ich die etwas jüngeren Kinder", erzählte die schlanke Frau inmitten des Wettkampf-Getümmels.

Damit alles seine Ordnung hat und vor allem die Kampfrichter nicht durcheinander kommen, heftete sie den jeweils zwei Vertreterinnen der neun teilnehmenden Schulen aus Eisenhüttenstadt, Ziltendorf und Fünfeichen ihre Startnummern an das Jersey. Dann begleitete Beatrice Maschke "ihre" neunjährigen Mädchen zu den fünf Stationen: 30-Meter-Sprint, Schlängellauf, Dreierhopp, Medizinballwurf und Ausdauerlauf.

"24 Kinder, also pro Klassenstufe zwei Jungs und zwei Mädchen, können die Schulen an den Start schicken. Für die Gesamtwertung werden je Einrichtung die Punkte aller Starter aus dem Mehrkampf zusammengezogen", klärte Organisationsleiter Holger Franke auf. Die Zähler wurden am Ende addiert. "Es gewinnt die Schule mit den niedrigsten Punktezahl."

Gut im Schlängellauf

Für die Eisenhüttenstädter Diesterweg-Grundschule gingen die zehnjährigen Melek-Lene Asir und Ariane Frantschuk und die ein Jahr ältere Lea Heidenau an den Start. "Das Trio ist ganz toll im Schlängellauf. Lea präsentiert sich auch als eine gute Sprinterin", schwärmte Schuldirektorin Andrea Henschel. "Ich mag auch Dreierhopp", ergänzte Lea Heidenau selbstbewusst, "ich bin heute zwar nicht die Beste. Aber Spaß hat es allemal gemacht."

Das Wort "Spaß" nahm auch Nils Albrecht in den Mund. Der kräftige Eisenhüttenstädter vom Jahrgang 2003 wurde sportlich in der BSG Stahl groß, dank sehr guter Leistungen zum SC Potsdam delegiert – und in diesem Jahr mit 62,90 Metern Deutscher Speerwurf-Meister Ü 20. "Ich habe nicht vergessen, wo mein Zuhause ist – auch das sportliche. Außerdem macht heute meine kleine Schwester Nele, die Neun ist, mit", begründete der Hüne mit dem Kurzhaarschnitt am Sonnabend sein Kommen. Er fand das Flair in der Inselhalle "einfach geil..." – und war mit der Meinung nicht alleine.

Ergebnisse des Grundschulen-Cups in der Inselhalle: 1. GC Ziltendorfer Niederung 745 Punkte, 2. Fünfeichen 766, 3. Goethe-Grundschule 995, 4. Pfarrer Florian Birnbach 1017, 5. Fasanenwald 1117, 6. Lindenbäumchen 1200, 7. Erich Weinert 1377, 8. Schönfließ 1406, 9. Diesterweg 1500.