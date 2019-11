Ulf Grieger

Zechin (MOZ) 40 Aussteller, darunter auch sechs Jugendliche, haben am Wochenende wieder viele Kleintierfreunde begeistert. Denn die 426 Tiere, große und kleine Hühnersorten, Enten, Kaninchen und Tauben, wollten bestaunt und bewundert werden. Ausgezeichnet wurden die besten Zuchterfolge am Sonntag mit Ehrenpreisen des Landes, des Landrates, der Amtes Golzow und des Bürgermeisters von Zechin. Stolz war der Züchter, dessen Tier die Preisrichter am Donnerstag ein "Vorzüglich" oder "Hervorragend" zuerkannten.

Gute Zuchtergebnisse

So geschehen bei Vereinschefin und Ausstellungsleiterin Anke Zwick aus Genschmar für eines ihrer "federfüßigen Zwerghühner", für die sie auch den Landesverbandsehrenpreis bekam. Olaf Winkler aus Marxdorf für seine "Texaner-Formen-Taube rotfahl" und Heino Teichmann aus Letschin für seine "Strasser Tauben blau ohne Binden" erreichten Höchstnoten. Lars Poschizkis "Luchstauben blau mit weißen Binden" erhielten die Höchstnote "Vorzüglich". Als "Hervorragend" wurden die weißen Giant-Homer-Tauben von Karlfriedrich Schütze eingeschätzt. Ein "Vorzüglich" bekamen die "blau-gescheckten Schautauben" von Gerd Lemke aus Wriezen und die Kingtauben von Horst Fröhlich aus Bad Freienwalde. Bei den Jungzüchtern war Leonie-Merle Schmidt aus Neulangsow mit ihren "Seidenhühnern mit Bart" erfolgreich. Sie bekam dafür ein "Hervorragend" und den Ehrenpreis des Bürgermeisters.

Für seine Kaninchen "Helle Großsilber" errang Martin Hirseland ein "Hervorragend". Bei den Blauen Wienern erreichte Karsten Poschitzki gleich zwei "Vorzüglich" und ein "Hervorragend", Silvio Zwick ein "Hervorragend". Den Ehrenpreis des Amtes bekam Frank König mit seinem "Kalifornier schwarz-weiß". Den Kreisverbandsehrenpreis erhielt Eckhard Steinhardt für seine Japaner und den des Landrates bekam Tino Galle für seine Schwarzgrannen.

Die Aussteller und Besucher waren zufrieden. Viele lobten die Gestaltung und die Vielfalt, sagte Georg Nitschke, Urgestein des Vereins und am Einlass erster Adressat für solche Reaktionen.

Gelobt wurde die Tombola, für die es wieder zahlreiche Sponsoren gab, sowie die Versorgung. Das Team der Oderlandkids hatte das vor der einstigen Schweinestall-Halle übernommen die die Kleintierzüchter von der AGO Zechin gepachtet haben. Helga Bauer und Kathrin Seel sorgte mit Erbensuppe, Getränken und flotten Sprüchen für gute Laune.

Die besten Zuchterfolge des Kreises sind übrigens am 14. und 15. Dezember bei der 26. Kreisschau zu sehen. Die wird wieder in der Ortwiger Turnhalle veranstaltet.