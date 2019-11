Nadja Voigt

Neuküstrinchen (MOZ) Mit dem vor einer Woche abgebrannten Kulturhaus in Neuküstrinchen verbinden viele Menschen in der Region Erinnerungen. So wie Daniela Rücker aus Heckelberg-Brunow: "Für uns als Teenager war das Haus 1991/1992 die Diskolocation am Freitag- und Samstagabend. Unsere Eltern standen als Taxifahrer zur Verfügung", erinnert sie sich. Und an so manche Liebelei. "Es wurde drinnen und draußen geknutscht. Es war eine Zeit, als die Disko noch um 20 Uhr begann und Mutti um Mitternacht wieder kam, um uns abzuholen." Es sei der Treffpunkt fürs gesamte Oderbruch und Bad Freienwalde gewesen.

"Im April 1992 habe ich dort meinen Mann angesprochen. Es war wohl die berühmte Liebe auf den ersten Blick. Ich war 16 und er 18. Er kam öfter, und ich hatte ihn bereits länger ins Auge gefasst. Er fiel mir auf, weil er groß und nicht aus dem Oderbruch war. Heute sind wir seit fast 28 Jahren zusammen, davon 16 Jahre verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Ohne Disko Neuküstrinchen wären wir uns höchstwahrscheinlich nie über den Weg gelaufen." nv

Welche Geschichte verbinden Sie mit Neuküstrinchen? Schreiben Sie uns an die E-Mail-Adresse: freienwalde-red@moz.de