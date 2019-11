MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Sie zählen zweifellos seit vielen Jahren zu den Großen der Volksmusik. Bianca, Carla, Michael und Urschäfer Uwe, besser bekannt als die Schäfer. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit geht die Erfolgsgruppe auf große Weihnachtstournee und feiert mit vielen Stars ein vorweihnachtliches Fest der Volksmusik, wo garantiert jeder Volksmusikfan auf seine Kosten kommt.

Eine Station der Tournee ist auch das Friedrich-Wolf-Theater in Eisenhüttenstadt. Am 12. Dezember, um 16 Uhr, wird zur "Schäferweihnacht" eingeladen.

Mit dabei sind als besondere Gäste das Traumpaar der Volksmusik schlechthin: Marianne & Michael. Das Erfolgsduo wird die größten Hits präsentieren und natürlich die schönsten Weihnachtslieder anstimmen. Dazu kommt mit Angela Wiedl – eine der ganz großen Stimmen der volkstümlichen Musik, wie es in der Presseankündigung heißt – und ihr Bruder Richard Wiedl, der einige musikalische Ausflüge unter anderem in die Welt der Klassik unternehmen wird und so der Show einen glanzvollen Rahmen verleiht.

Dazu laden die Besucher an diesem Tag die Schäfer zu ihren stimmungsvollen Liedern ein und werden musikalisch auf das schönste Fest des Jahres einstimmen. Natürlich mit den bekanntesten Weihnachtsliedern sowie tollen Geschichten rund um das Weihnachtsfest.

Restkarten im Vorverkauf gibt es unter anderem in der Tourismusinformation.