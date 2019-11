Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Wir sind noch gerade zur richtigen Zeit da raus", erklärt Kita-Leiterin Susanne Silex am Samstag. Der Wasserschaden am erst sieben Jahre alten Gebäude in der Bergstraße wird so richtig sichtbar, seit die Möbel raus sind. Das Team der Einrichtung, Eltern und viele Unterstützer sowie die Hennigsdorfer Firma z&p haben geholfen, den Umzug zu bewältigen. Heute beginnt im "Rettungsboot" der reguläre Kitabetrieb für die 63 Kinder.

Hausmeister Martin Vorwerk ist am Samstag der Letzte im verlassen Kita-Haus in der Bergstraße. Er zeigt die Schäden an den Wänden, deren Ursachen erst noch ermittelt werden müssen. Festgestellt wurde die Vernässung bei der Reparatur eines Rohrschadens. Davon, wie weit die Bauteile des Gebäude betroffen sind, hängt es ab, wie lange die Kita-Kinder im "Rettungsboot", an der Straße "Am Stadion" betreut werden. Bekannt ist bislang, dass die Rigipsplatten von unten her feucht geworden sind.

Ohne Kinderlachen wird das Arche-Areal an der Bergstraße, die eigentlich in einem Tal liegt, nicht bleiben. "Wir wollen mit den Kindern regelmäßig dorthin wandern und dort die Spielgeräte im Garten nutzen. Die Kinder wollen schließlich auch wissen, was mit ihrer Arche da geschieht", sagt die Leiterin. Sie ist froh, mit der Hennigsdorfer Firma einen Ansprechpartner für alle Baufragen zu haben.

Das Kita-Team und auch Eltern haben während des Umzugs mit angepackt. Am Freitag sind mit Michael Gramsch, Michael Lebus und Philipp Böhnke drei Väter nach Feierabend noch in das Ausweichobjekt gekommen, um dort zu helfen, Regale anzuschrauben. Die Mütter der Kita-Kinder finden sich zusammen, um die Umzugskräfte mit Kaffee, Kuchen und Brötchen zu versorgen. Sie haben sich eigens dafür in Whatsapp-Gruppen organisiert. Auch die Kirchgemeinde hilft. Barbara Kohler, sie ist noch bis April Vertretungspastorin in Seelow, ist am Samstag als Helferin im Haus und putzt die Fenster.

Und nicht zuletzt hat das Archeteam auch Unterstützung von den Kollegen der AWO-Kita Max und Moritz, die am Freitag einen Gruppenraum zur Verfügung stellen, wo die Kinder betreut werden können.

Schadensausmaß noch unklar

Im "Rettungsboot" gibt es Telefon- und Internetanschluss. Dort haben die Kinder sogar mehr Platz als in der Arche, sagt Jana Ehrlich, stellvertretende Kita-Leiterin. Die Räume sind allerdings kleiner. Man kann nicht alle Möbel mitnehmen, weil einige bereits mit Schimmel befallen sind. Nicht alles wird auch ausgepackt. "Aber das wichtigste Spielzeug ist mitgezogen. Wir haben eine Gesamtschadensliste erstellt und die Versicherung hat zugesichert, dass wir diese Dinge ersetzt bekommen", so Susanne Silex.