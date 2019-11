Nadja Voigt

Wölsickendorf/Altreetz (MOZ) Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere, heißt es. Das ist für die Karnevalisten vom KCC, als neuestes Mitglied im Kreis der Jecken, wörtlich zu verstehen. Im Gutshaus in Wölsickendorf fanden sie eine Heimat – und offene Türen vor.

Dieses Thema griffen die Akteure auch bei ihrer karnevalistischen Premiere auf. Und so sprang Wölsickendorfs Ortsvorsteher Jörg Schleinitz also auch nicht aus der Torte, sondern kam hinter der symbolischen Tür hervor. Und wurde für diesen Auftritt vom Publikum gefeiert. Wie auch die 30 Akteure des KCC. Als Moderator führte Präsident Olaf Brüning durchs Programm, das mit eben jenem Rückblick in die Entstehungsgeschichte begann. Getreu dem Schlachtruf "Los geht´s" ging es danach aber nur noch vorwärts, und nicht mehr zurück.

Bis ins 17. Bundesland

Von Ost nach West, von Nord nach Süd und sogar bis ins 17. Bundesland – Mallorca – ging es am Sonnabend in der Altreetzer Turnhalle für den und mit dem AKC. Dort brachte "Importschlager" Jean Pierre Martinez spanisches Flair in die wie immer bis auf den letzten Platz gefüllte Turnhalle. Und sorgte selbst mitten im November für Urlaubsstimmung, wie Inge Marzini vom Elferrat als Moderatorin den Anwesenden versprach. Vom Spreewald bis an den Kölner Dom waren zum Beispiel die Goldstücke mit ihrem Showtanz unterwegs. Überhaupt drehte sich an diesem Abend alles um das Thema Reisen. Getreu dem Motto "Von der Ostsee bis nach Bayern, mit dem AKC kann man ordentlich feiern!".

Und auch in Altreetz war die Premiere des KCC als neuem Club im Bunde der närrischen Vereine landauf landab ein Thema. Ausgiebig wurden die Mitglieder auf der Höhe gegrüßt und es wurde ihnen für den Startschuss viel Glück gewünscht. Das Daumendrücken aller Orten hat demnach gut funktioniert, wie man in Wölsickendorf miterleben konnte.