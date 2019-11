Stephan Dreyse

Fredersdorf-Vogelsdorf Ob in Vereinen, in der Nachbarschaftshilfe, für ältere Menschen, im Sport oder Interessengemeinschaften – vielfach sind Menschen allen Alters ehrenamtlich engagiert und bringen sich so auf unterschiedliche Weise im Gemeindeleben ein. Gesellschaften kommen kaum noch ohne diesen unentgeltlichen Einsatz aus. Festlich wurde es am Freitag in der Turnhalle Tieckstraße, als die Fredersdorfer Sängerin Isabell Elkner den Abend klangvoll eröffnete. Danach begrüßte Bürgermeister Thomas Krieger alle Anwesenden zum ersten Ehrenamtstag der Gemeinde.

Vertröstet auf nächstes Mal

Was in einigen Orten bereits Tradition ist, solle nun auch in Fredersdorf-Vogelsdorf jährliches Event werden, denn den zahlreichen ehrenamtlich Tätigen könne "gar nicht oft genug gedankt werden, für das, was sie tun", sagte Krieger. Von Sport über Soziales bis hin zu Schule und Kita reiche die Spanne derjenigen, die stellvertretend für alle Aktiven ausgezeichnet wurden. Alle auf die Bühne zu holen, sei logistisch nicht möglich, deshalb solle sich niemand benachteiligt oder abgewertet fühlen, würden doch nächstes Mal "auch die anderen ausgezeichnet", sagte der Bürgermeister weiter.

"Es ist Ihr Abend, Ihre Feier. Ein kleiner Dank von Seiten der Gemeinde", schloss Krieger, der allen einen kurzweiligen Abend wünschte. Vor allem wünschte er sich Raum zum Kennenlernen und Austausch, um neue Synergien und Projekte zu entwickeln. "Wir brauchen mehr Menschen, die sich so selbstlos engagieren. Ich wünsche mir, dass das Ehrenamt auf mehr Schultern verteilt wird, um so noch mehr schaffen zu können", schloss Krieger, bevor er das Buffet eröffnete.

Rund 40 Männer und Frauen wurden für ihren Einsatz ausgezeichnet und mit unterschiedlichen Dankeschöns bedacht: Von Glaspokalen mit Gravur über Gutscheine und Präsentkörbe bis hin zu Rucksäcken mit Gemeinde-Emblem und natürlich für alle Blumen, hatte Jacqueline Mickan von der Gemeindeverwaltung im Vorfeld einiges organisiert. Dafür gebührte ihr und ihren Kolleginnen zum Abschluss ebenfalls ein großer Dank.

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Volker Heiermann, und Thomas Krieger holten jeweils in drei Gruppen die Auszuzeichnenden auf die Bühne. In den Lobesreden erklärten sie die speziellen Verdienste jedes Einzelnen. Auch dabei wurde deutlich, in wie vielfältigen Bereichen durch die freiwillige Arbeit viel erreicht wird – beginnend bei Elternvertretern über Sportler und Philatelisten bis hin zur Feuerwehr als einem der wichtigsten Ehrenämter der Gemeinde.

Zwischen den drei größeren Ehrungsrunden übernahm Dustin Waree die Moderation und bot mit seinen Künstler-Partnern ein turbulentes Programm, das Isabell Elkner um weitere Gesangseinlagen ergänzte. So demonstrierte "Doc Shredder" in einer kurzweiligen Geschichte verpackt, was man alles auf der Bühne mit Papier, einer Schere und Reißtechniken anstellen kann. Waree selbst zeigte auf dem Einrad als Rockmusiker sowohl Gesangs- als auch Sporttalent. So zeigte er, dass er mit dem Sportgerät auch Seilspringen kann, fuhr zudem die Stufen einer kleinen Treppe hoch und runter – sogar mit verbundenen Augen.

Auch Einradtruppe beeindruckt

Da entfleuchte so mancher Zuschauerin ein Schreckruf angesichts der Waghalsigkeit und die Vertreter der Einradtruppe, deren Gründer Klaus Häcker ebenfalls ausgezeichnet wurde, schauten ganz genau hin, waren ebenso beeindruckt. Locker bis verrückt wurde es dann mit der "Dolls Company", bei der Dustin Waree und Partner eine turbulente Show mit überlebensgroßen Puppen mimten.

Kriegers abschließende Frage, ob der erste Ehrenamtstag gelungen sei und eine Wiederholung finden solle, wurde mit tosendem Applaus und Jubelrufen überaus deutlich beantwortet.