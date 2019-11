Wolfgang Gumprich

Fürstenberg Eine "Schnitzeljagd auf elektronisch" bereiteten zehn Jugendliche am Sonnabend im Verstehbahnhof vor. "Das sind Aufgaben, die mit technischen Elementen gelöst werden müssen", erklärt Organisator Daniel Domscheit-Berg. Die technischen Elemente bestehen vor allem aus dem Smartphone und Anwendungen (auf Englisch Applications).

Unter Anleitung des Spieledesigners Markus Schubert aus Berlin erarbeiteten sie am Sonnabend die Rahmengeschichte für ihre Schnitzeljagd. Da erscheint – so soll die Story gehen – auf dem Handy ein Warnhinweis, dass sämtliche Daten des Handys gehackt werden. Dagegen entsteht eine Bewegung, die genau das verhindern will.

Präsentation am White Board

Am Sonnabend planten und überlegten die Jugendlichen, wie sich diese Ideen fürs Smartphone umsetzen ließen. Nach der Arbeit in Gruppen präsentierten die Jugendlichen ihre Gedanken und Ideen am White Board. Markus Schubert ließ den Ideen der Jungen und Mädchen freien Lauf, lobte viel, sämtliche Gedanken wurden notiert. Offen blieb bis zum Schluss, wo und wie die "Schnitzel" verteilt werden.

"Jugend hackt" ist ein Programm zur Förderung des Programmiernachwuchses im deutschsprachigen Raum: Unter dem Motto "Mit Code die Welt verbessern" tüfteln die Teilnehmer mit der Hilfe ehrenamtlicher Mentoren an Prototypen, digitalen Werkzeugen und Konzepten für ihre Vision einer besseren Gesellschaft. Domscheit-Berg hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern und Jugendlichen digitale Kompetenzen zu vermitteln. Der Verstehbahnhof sei ein Pionierprojekt für die Region und eine große Spielwiese für Technik, sagt er. Die offene Werkstatt stehe vor allem jungen Leuten zur Verfügung, die sich mit digitalen Technologien, Werkzeugen und allen möglichen Maschinen auseinandersetzen wollten. "Es ist wichtig, dass Kinder nicht nur lernen, digitale Geräte zu benutzen, sondern vor allem auch sie zu verstehen", meint Domscheit-Berg. Außerdem müsse der Zugang allen zur Verfügung stehen, unabhängig vom Geldbeutel oder sozialen Hintergrund.