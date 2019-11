Thomas Klatt

Eisenhüttenstadt (MOZ) Er komponiert, er arrangiert, er spielt mehrere Instrumente und ist ein musikalischer Wanderer zwischen den Welten des Pop, der Klassik und der ernsten Musik und jetzt auch: des Chorgesangs.

Diese Mehrfachbegabungen sind entstanden und gewachsen in seinem Heimatort Eisenhüttenstadt, wohin Sven Helbig nach mehreren Jahren am Freitagabend im Friedrich-Wolf-Theater mit dem Chorwerk "I Eat The Sun And Drink The Rain" zurückkehrte.

Die Szenerie wirkt düster, die Bühne fast im Dunkeln. Im Vordergrund arbeitet Helbig an der Computertastatur und an den angeschlossen Electronics. Damit kann er als virtuoser Musiker so ziemlich alles erzeugen: Sounds, Bässe, Rhythmen, Klangteppiche und Orchesterklänge. Darüber schwebt der Gesang des Chors des Bolschoi Theater Minsk. In diesen Gesängen und hervorragend ausbildeten Stimmen findet sich die ganze Welt – sie erinnern an die frühen chorischen Gesänge der Antike über Monteverdis Marienvesper bis hin zu Brahms’ Requiem.

Angstfreier Grenzgänger

Die meisten Texte kommen von Helbig selbst, aber auch auf abendländische Grundtexte wie das Kyrie eleison greift er zurück. Begleitet wird die Musik von der großformatigen Videoarbeit des isländischen Künstlers Mani M. Sigfusson. Seine Bilder vermitteln etwas Düsteres. Bedrohliche Wassermengen, sich ständig wandelnde Wolkengebilde – kein leichter Einstieg ins Wochenende. Die Sonne essen und den Regen trinken ist ein Sprachbild für Helbigs Sorge um den Zustand der Welt, verweist aber auch auf eine starke Bindung an die Natur. Die Bilder von Sigfusson sind düsterer als Helbigs Texte, die sich im Begleitheft finden und das man unbedingt lesen sollte. Da zeigt sich der Musiker auch als wunderbarer Lyriker voller Zuversicht. Im Gedicht "Maibaum" heißt es: "In dunkler Prächtigkeit / trägst du dein Blumenkleid / In deinem sanften Wiegen / blüht ungerührt das Leben". Souveräner Dirigent des anspruchsvollen Chorwerkes ist Wilhelm Keitel, der wie Helbig die musikalischen Überschreitungen mag. Er dirigierte große Orchester, scheut aber auch den Pop nicht. Tourneen mit den Hollywood-Größen Hans Zimmer und John Williams stehen in seinem Terminkalender.

Bei der anschließenden After-Show Party findet sich Sven Helbig in den Umarmungen seiner Familie und Freunde wieder. Ein nachdenklich stimmender und dennoch warmherziger Abend.

Weiteres Konzert am Dienstag, 20 Uhr, Musikbrauerei, Greifswalder Straße 23A, Berlin-Prenzlauer Berg