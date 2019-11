MOZ

Kliestow/Booßen (MOZ) Viele Familien kamen in tollen Kostümen zum Familienfasching des Carnevalsclubs Booßen (CCB) am Sonnabend. Zusammen mit den Karnevalisten tanzten Kinder und Angehörige. Die Stimmung war ähnlich gut wie schon am 16. November als der Carnevalsclub zum Faschingstanz am Abend geladen hatte und das Haus ausverkauft war. Über Weihnachten werden nun erst einmal wieder neue Kräfte getankt. Im Februar heißt es dann in Booßen: "Helau!"