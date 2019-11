Marco MarschallMOZ

Eberswalde Noch ist er nicht Landtagsabgeordneter, doch das Nachrücken nur noch Formalie. Wie Michael Luthardt, Leiter des Landeskompetenzzentrums Forst in Eberswalde (LFE), gegenüber der MOZ erklärte, will er das Mandat als Grünenabgeordneter im Brandeburger Parlament annehmen und wäre zur Dezembersitzung in Potsdam mit von der Partie. Der Chefposten am LFE wird ausgeschrieben und zunächst kommissarisch besetzt.

Luthardt hatte die Leitung vor fünf Jahren übernommen, nachdem er, damals für die Linke, aus dem Brandenburger Landtag ausgeschieden war. Er und TV-Moderatorin Carla Kniestedt rücken gemäß der Grünen-Listenplätze nach, weil der Eberswalder Axel Vogel und Ursula Nonnemacher aus Falkensee Minister werden und ihre Mandate abgeben. Die Trennung von Amt und Mandat ist keine Pflicht, sondern Entscheidung der Partei.