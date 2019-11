Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Es wird besinnlich. Da passt die Musik des Ensemble Nu:n vielleicht ganz gut. Am Sonnabend um halbelf trat das Trio, das liturgische Gesänge des Mittelalters in ein neues Gewand hüllt, bei Guten Morgen Eberswalde im Paul-Wunderlich-Haus auf. Neugierig auf das, was geboten wird, zeigten sich die Bewohner der Stadt in jedem Fall. Und so waren zur wöchentlichen eintrittsfreien Veranstaltungsreihe auch diesmal wieder alle Plätze belegt.

Der Gesang von Cora Schmeiser mischte sich mit jazzigen Klängen – was schon die Instrumentierung mit sich bringt: Gert Anklam am Saxophon und Falk Zenker an der E-Gitarre. Ein Zusammenspiel, das das Ensemble sonst häufig in Kirchen präsentiert. Der Auftritt bei Guten Morgen Eberswalde – gleichzeitig ein Release-Konzert für die neue CD der Gruppe. Sie trägt den Namen "Manigem Herzen".

Am kommenden Sonnabend präsentieren sich dann wieder lokale Kulturakteure im Rahmen der Reihe. Les Jabates – das Salsa-Kombinat Eberswalde – sind dann auf dem Weihnachtsmarkt zu erleben, der bereits am Freitagabend eröffnet wird.