Elke Lang

Fürstenwalde (MOZ) "Vorbei, verweht, nie wieder". In dem Gedicht "Augen in der Großstadt" hat Kurt Tucholsky melancholisch anrührend die Einsamkeit beschrieben, die herrschen kann, obwohl man vielen Menschen begegnet. Für seine Reihe "Stachat und Gäste" hatte sich der Fürstenwalder Künstler Friedrich Stachat am Freitag zwei der besten Interpreten des Dichters in die Kulturfabrik eingeladen.

Es waren die Schauspielerin Walfriede Schmitt und der an der Musikhochschule Hanns Eisler ausgebildete Sänger, Gitarrist und Komponist Karsten Troyke, unterstützt durch Gennadij Desatnik mit Geige. "Hast uns Stulln jeschnitten un Kaffe jekocht – alles mit deine Hände" sang er in der Version der unsterblichen Claire Waldoff. Immer wieder konnte herzhaft gelacht werden, wenn so richtig waschecht berlinert wurde. "Es war eine Mischung zwischen urkomisch und erfrischend ernsthaft und sehr unterhaltend durch die musikalischen Einlagen", stellte Grit Junghans aus Hangelsberg fest, die mit Ehemann Nils gekommen war. "Das Programm war auch auf die Gegenwart zugeschnitten mit Themen, die heute noch genauso aktuell sind", so Besucherin Junghans.

So ging es Tucholsky auch immer wieder um die Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus. Er brachte das Kunststück fertig, die braunen Akteure ins Lächerliche zu ziehen. In dem Prosatext "Deutschland, Deutschland" fragt er: Heimat? Wem gehört Deutschland? Den Nationalsozialisten nicht. Sie gehört uns. Diese Aussage wurde vom Publikum mit heftigem Applaus bedacht.