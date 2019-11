Ruth Buder

Petersdorf (MOZ) Richtig gemütlich ging es am Sonnabend beim Adventsmarkt in Petersdorf bei Bad Saarow zu. Was vor 13 Jahren mit einer Floristengruppe um Evelyn Juling klein anfing, ist seit zwei Jahren ein angesagter Termin zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit.

Annemarie Schmidt aus Kolpin gehörte zu den Initiatoren von einst und bot geschmackvolle Gestecke aus Frisch- und Trockenblumen an. Ihr Mann Lothar verkaufte den von den Frauen selbstgebackenen Kuchen.

In den Räumen des ehemaligen Feuerwehrgebäudes gab es viel zu schauen und zu kaufen. Alles war handgemacht. Wie zum Beispiel die dreidimensionalen vielzackigen Sterne von Anne Winkler aus Fürstenwalde. Um so einen Stern herzustellen, braucht sie bis zu drei Stunden, sie verkaufte ihn für 2,50 Euro.

Alle, die hier ihre Handarbeiten anboten, machen es nicht wegen des Geldes, sondern aus Spaß. Monika Hoffmann, hatte als Petersdorferin dieses Mal ein "Heimspiel". Sie präsentierte die Keramiksachen des CTA-Kulturvereins. Organisiert haben den Adventsmarkt rund 15 Frauen und Männer des "Vereins für Petersdorf" um die Vorsitzende Doreen Schoppe.