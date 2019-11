Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Rechts der Oder träumen viele davon, in punkto Radwegen, endlich "die Deutschen einzuholen" – in diesen und ähnlichen Worten wurde das schon häufig gesagt. Zuletzt äußerte sich ein Leser in der Tageszeitung "Gazeta Lubuska", der nicht namentlich genannt werden will. Er hatte den neuen 7 Kilometer langen neuen Weg zwischen Słubice-Nowy Lubusz und Górzyca getestet, der schon bestehende Abschnitte verbindet. Unterwegs traf er jedoch auf Grenzpfähle – mitten im Weg.

"So sehr haben wir uns gefreut, dass sich bei uns etwas tut und wir zu Deutschland aufschließen. Der Radweg an sich ist super, aus ganz glattem ebenem Asphalt. Sogar besser als die Wege in Deutschland. Man will einfach radeln und die Ausblicke genießen, es ist eigentlich fast ideal", berichtete der Radfahrer. "Fast – man muss nur aufpassen, dass man nicht in einen Grenzpfosten reinfährt."

Sarkasmus macht sich breit

Gleich an drei Stellen stehen die Pfähle in der Mitte des neuen Radwegs, wie den Bildern des Radfahrers zu entnehmen ist. An anderen Stelle gelang es, den Weg am Grenzpfosten vorbei zu führen. "Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll", zitiert die Zeitung den Leser.

Bald folgte eine Erklärung aus dem Słubicer Rathaus, das den Radwegsabschnitt für 2,5 Millionen Złoty anlegen ließ. "Als wir den Radweg auf dem Oderdeich bauten, war uns bewusst, dass die auf der Deichkrone befindlichen Grenzpfosten unantastbar sind", erklärte Beata Bielecka, Sprecherin des Bürgermeisters, gegenüber der "Gazeta Lubuska". Die Stadt habe daher beschlossen, Zebrastreifen anzubringen, die Radfahrer durch akustische Warnsignale auffordern, das Tempo vor den Pfählen zu reduzieren. Bislang seien jedoch noch keinerlei Warnungen angebracht, so der Radfahrer.

In Słubicer Facebookgruppen wurde die Nachricht von den Grenzpfosten auf dem Radweg mit Sarkasmus quittiert: "Da kann man am Grenzpfosten Erste-Hilfe-Apotheken aufhängen", kommentierte ein Nutzer. Ein anderer: "Keine Sorge, soweit ich weiß, kommt noch ein Schlagbaum dahin, und daneben ein Zigarettenladen."

Es gibt jedoch noch ein anderes Problem: Der neue Weg endet an der Gemeindegrenze mit Górzyca im Matsch. Bis zum Anschlussweg fehlen 340 Meter. Darauf hatte Bürgermeister Mariusz Olejniczak bereits mit Bedauern in der letzten Stadtratssitzung hingewiesen. Für die Lücke ist die Gemeinde Górzyca zuständig. Laut Robert Stolarski, Bürgermeister von Górzyca, sei man schon dabei, eine Bauplanung zu machen. Allerdings sei die Finanzierung unsicher. 100 000 Złoty (rund 23 000 Euro) könne das fehlende Stück Weg kosten. "Für unsere Gemeinde ist das viel Geld", sagte Stolarski.