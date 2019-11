Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Eine Hip-hop-Tanzformation war im Gewusel unschwer an den schwarzen und weißen Wollmützen zu erkennen. Sie bewegten sich geschmeidig und zeigten kleine Breakdance-Einlagen. Zehn-, elf- und zwölfjährige Mädchen tanzten so schwerelos synchron, dass man annehmen könnte, sie seien bereits auf dem beruflichen Weg in den Berliner Friedrichstadtpalast.

Beim Charleston zeigten sie schon das unerschütterliche Lächeln der Profis. Eine andere Gruppe beweist komödiantisches Geschick. Die Darstellerinnen haben viel grauen Haarlack auf ihren Köpfen verteilt und spielen eine Seniorennachmittag nach. Nach einiger Zeit werden die Gehhilfen aus aufblasbarem Plastik ausgemustert und die Kinder tanzen und springen mit schier unzähmbarem Temperament.

Einlass-Stopp wegen voller Halle

Turbulent ging es am Sonnabend in der Stadthalle Erkner zu. Während auf der Bühne beziehungsweise auf dem Parkett davor jeweils eine der rund 50 Tanzformationen ihre Nummer vorführte, probten andere Tänzerinnen noch am Rande. Um 12 Uhr hatte das Tanzspektakel begonnen, eine Stunde später wartete immer noch eine Traube von Menschen vor der Tür auf Einlass. "Wir dürfen aus Gründen der Sicherheit nur 800 Personen in die Halle lassen", warb Michael Ehrenteit am Mikrofon um Verständnis.

Er ist Präsident der Erkeraner Razorbacks und moderierte die sechsstündige Show. "Wir denken darüber nach, das Tanzspektakel auf zwei Tage auszudehnen und ins Försterstadion oder in die Mercedes-Benz Arena umzuziehen", sagte der Erkneraner Showman augenzwinkernd. Auf der Bühne präsentierten sich gerade die Moonlight Cheerleader aus Zehlendorf. 620 Teilnehmende – darunter auch einige männlichen Tänzer – hatten sich zur Veranstaltung angemeldet. "Wir hätten locker doppelt so viele annehmen können", gibt Ehrenteit an.

Lara Höll, die eine Tanzschule in Schöneiche und Woltersdorf betreibt, freut sich mit ihren Schülerinnen jedes Jahr auf das große Event in Erkner. Für sie bildet es regelmäßig den Jahresabschluss unter den Wettbewerben. "Das Tanzspektakel ist etwas Besonderes. Es ist regional, es kommen tolle Gruppen und es ist prima organisiert." Schade findet sie nur, dass nicht alle Besucher in die Halle passen. Schließlich wollten alle Eltern ihren Nachwuchs tanzen sehen und für die Kinder sei die Unterstützung der Eltern toll.

Zehn erste Plätze

Eine Gruppe von Laura Hölls Tanzschule "Fit and Dance", nämlich die Formation "Girlspower" ertanzte den ersten Platz im Block D bei den unter Zwölfjährigen. Insgesamt ermittelte die Jury, zu der auch der Vorsitzender der Erkneraner Woltersdorfer Karneval-Gemeinschaft Christoph Albert gehörte, zehn erste Plätze. In jedem Block, in dem jeweils sechs Gruppen mittanzten, wurde ein Sieger gekürt. So kann keine Formation schlechter als mit einem sechsten Platz abschneiden, was motivierend wirken dürfte für die jugendlichen Tänzerinnen.

Einen ersten Platz errang auch die vermeintliche "Seniorentanzgruppe" mit den aufblasbaren Gehhilfen, die "Little Steps" aus Strausberg. Sie könnte jedoch mit Fug und Recht auch "Die fliegenden Omas" heißen.