Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) "Das Kalte gehört zum Leben dazu!", findet Olaf Bytomski, Mitinitiator der Eisbade-Gruppe, die am Sonntag im Dämeritzsee mit dem Training begonnen hat.

Er, "Livecoach" von Beruf, schwimmt schon einige Zeit in winterlichen Gewässern. Sein Ziel ist die Teilnahmen an einer Meisterschaft: Ein Kilometer schwimmen bei einer Wassertemperatur von vier Grad. Olaf und Anke Bytomski stießen bei einem Aufenthalt in Irland auf die Idee des Eisbadens. Dort schwimmen viele an Weihnachten und sammeln dabei noch für einen guten Zweck. "Es macht Spaß, gemeinschaftlich so einer Herausforderung standzuhalten", verrät Anke Bytomski zu ihrer Motivation. Eisbaderin Sahra Schmidt fing wiederum bei einem Norwegen-Tripp Feuer für das Hobby.

Nächstes Training am Flakensee

Eisbaden könnte vielen Menschen helfen, einige ihrer Zivilisationsprobleme zu überwinden, glaubt Olaf Bytomski, der am Sonntag schon rund 15 Minuten im kühlen Nass aushielt. "Viele haben Probleme damit, sich überhaupt zu spüren", ist eine Erkenntnis, die zum Teil aus seiner Arbeit im Beratungsbereich stammt. Den eiskalten Körper fühlt man extrem, was wiederum persönliche Entwicklungen in Gang setzen könne.

Die Gruppe trifft sich von jetzt an bis zum Weihnachtsschwimmen am 25. Dezember regelmäßig jeden Sonntag um 9.30 Uhr zum Eisbaden. Treffpunkt nächste Woche ist der Flakensee beim Campingplatz auf der Erkneraner Seite.