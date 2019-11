Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Begrüßungsgeld für Studierende soll abgeschafft und für eine institutionalisierte Kulturkooperation zwischen Stadt und Viadrina eingesetzt werden. So steht es in einer von OB René Wilke und Milena Manns, Dezernentin für Kultur und Beteiligung, eingereichten Beschlussvorlage, die unter anderem heute im Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung diskutiert wird. Hintergrund ist eine Evaluation, die ergab, dass das Begrüßungsgeld kaum dazu beiträgt, dass Studierende ihren Wohnsitz nach Frankfurt verlegen. In einer Befragung im Jahr 2017 hatten nur 17 von 548 Studierenden angegeben, sich aufgrund des Begrüßungsgeldes – es handelt sich dabei um die einmalige Erstattung der Semestergebühr in Höhe von 200 Euro – in Frankfurt angemeldet zu haben. 548 Mal wurde das Begrüßungsgeld in jenem Jahr erstattet, damit wurden insgesamt 109 600 Euro ausgezahlt. Im gleichen Jahr meldeten 17 Studierende ihren Wohnsitz in Frankfurt an, womit die Schlüsselzuweisung, die die Stadt vom Land pro Einwohner erhält, um lediglich 15 793 Euro stieg. Die frei werdenden Mittel von gut 100 000 Euro sollen ab 2020 in die Stelle eines "Kulturkoordinators" fließen. Die Person soll unter anderem Studierende bei der Entwicklung von Projekten in der Doppelstadt unterstützen sowie das städtische Kulturangebot unter Mitarbeitern und Studierenden bekannter machen, um deren Bindung zur Stadt zu stärken.