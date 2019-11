dpa

Hoppegarten (dpa) Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hoppegarten (Landkreis Märkisch-Oderland) ist ein Mann gestorben.

Der 76 Jahre alte Bewohner sei in der Nacht zu Montag in einer Wohnung tot aufgefunden worden, sagte ein Polizeisprecherin am Montagmorgen. Das Feuer in der Jahnstraße wurde gelöscht. Die Brandursache war zunächst noch unklar.