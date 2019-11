Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel Im Rahmen einer Personenkontrolle durch eine zivile Polizeistreife konnten Beamte am Freitagabend in der Max-Herm-Straße gleich drei Verkehrsverstöße feststellen.

Sie stellten zunächst einen 33-´ Radfahrer mit einer geringen Menge einer betäubungsmittelähnlichen Substanz fest. Dabei stellte sich heraus, dass das mitgeführte Fahrrad als gestohlen gemeldet war.

Nachdem der 33-Jährige seinen Weg zu Fuß fortsetzten durfte, fiel den Polizeibeamten ein 62-jähriger Radfahrer auf, der deutliche Schlangenlinien fuhr. Ein bei ihm Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Den Brandenburger erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Noch während der Maßnahme fiel den Beamten dann ein vorbeifahrender PKW Ford mit Brandenburger Kennzeichen auf. Der 21-jährige Fahrer gestand während der Kontrolle, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. "Außerdem zeigte ein Drogenschnelltest an, dass der PKW-Fahrer unter Einfluss von Kokain und Cannabis stand. Gegen den Mann wurde nach der Blutprobenentnahme und Untersagung der Weiterfahrt eine Bußgeldanzeige gefertigt", so Martin Schneider von der Polizeidirektion West.