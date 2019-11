Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) So richtig hat Hank Teufer sein Kostüm als Fontane, zu dessen 200. Geburtstag er das ganze Jahr überall in Brandenburg unterwegs war, noch gar nicht abgelegt, da steht schon das nächste große Ereignis ins Haus: das event-theater feiert 2020 seinen 20. Geburtstag. "Offiziell besteht das event-theater seit dem 11.11.2000. Weil die Idee mit der gesamten Planung und Umsetzung aber viel weiter zurückreicht, wollen wir sozusagen von der Zeugung bis zur Geburt über das ganze Jahr feiern", frohlockt Hank Teufer in Hinblick auf das kommende Jubiläum.

Er hatte das event-theater im Zuge der Ausdünnung der Brandenburger Kulturlandschaft und Auflösung vieler Ensembles als Freies Theater gegründet und als eines der ersten Projekte 2001 den Brandenburger Klostersommer ins Leben gerufen. Er zählt heute – wie mittlerweile viele andere Veranstaltungen des event-theaters – mehr denn je als eine feste Größe im Veranstaltungskalender vieler Brandenburger.

"2019 war für uns ein besonders erfolgreiches Jahr. Der Klostersommer war zu gut 80 Prozent ausgelastet, neue Formate wie der Comedy-Frühling sogar zu 91. Auch das Fontane-Kino wurde so gut angenommen, dass für einige Filme viele Vorstellungen mehr angeboten werden mussten", bilanziert Teufer. Finanziell sei das event-theater in diesem Jahr deshalb erstmals so gut aufgestellt, dass rund 4000 Euro, mit denen die Stadt die Einrichtung förderte, nicht gebraucht werden. "Wir werden das Geld zurückgeben und hoffen, es kommt einer anderen Kultureinrichtung zugute", so Teufer weiter.

Dafür, dass diese Erfolgssträhne auch im Jubiläumsjahr nicht einreißt, haben er und das event-theater-Team sich ganz besondere Highlights einfallen lassen, die sich über das gesamte kommende Jahr verteilen. Los geht es schon kurz nach Neujahr mit dem traditionellen Konzert von "Hasenscheiße" am 10. Januar in der Fonte-Bar. Rockig wird es aber auch im Februar, der ganz im Zeichen der "Werft Konzerte" stehen wird. An jedem Freitag ist dabei eine andere Band Live auf der Bühne des großen Saals zu erleben: am 7. Februar "Rockhaus", am 14. Februar "Deep Purple Revival", am 21. Februar "Pangea - The Beatles Revibal Band" und am 28. Februar das "David Hermin Trio". Dazu bietet das Restaurant der Werft die Möglichkeit, sich vorab mit bei einem guten Essen zu stärken. "Die Zusammenarbeit mit der Werft war in diesem Jahr super gelungen, deshalb haben wir uns dazu entschieden, hier noch mehr Konzerte zu veranstalten", erklärt Teufer.

Die genossenen Kalorien durch Lachen zu verbrennen – diese Chance bietet im März der zweite Comedy Frühling, den Lina Lärche mit ihrem Programm "Ich find’s jetzt schon toll" am 6. März in der Werft eröffnen wird. Verwandlungskleider, eine leicht raue Stimme, Sex Appeal und schrille Ideen – mehr braucht die ausgezeichnete Lina Lärche nicht, um mit ihrer One-Woman-Show zu begeistern.

In Nichts nach stehen ihr jedoch auch Martin Sierp, der am 9. März zu erleben sein wird, sowie Dominik Bartels und Jörg Schwedler, die am 13. März zur zweiten "Ossi-Lesung" laden oder Lisa Kos, die in ihrem Programm "Was glaub’ ich, wer ich bin?!" in verschiedene Rollen schlüpft und dabei vorherrschende Klischees gleich mit durch den Kakao zieht. Im Rennen um die zweite "Goldenen Träne", die am Ende des Comedy Frühlings verliehen wird, gehen zudem Felix Oliver Schepp am 20. März, Alexander Merk mit einer Show aus Zauber und Illusion am 21. März, Lars Redlich unter dem Titel "Lars but not Least" am 27. sowie "Schwarze Grütze" am 28. März.

Dort, wo sich gern so mancher Halunke tummelt, feiert das event-theater ab 29. Mai dann seinen diesjährigen Klostersommer: die Johanniskirche wird zum "Wirtshaus im Spessart". Die Zuschauer dürfen sich dabei ab auf eine schaurig-schöne Abenteuerkomödie unter der Regie von Sylvia Kuckhoff freuen. Doch Vorsicht: die Räuber sind überall und Wertsachen dementsprechend gut zu verstecken.

Nicht weniger vergnüglich geht es dann im zweiten Teil des Brandenburger Klostersommer zu: Unter dem Titel "Takt & Taktlosigkeit - zu Gast bei Richard Strauss" erwartet die Besucher ab Ende Juni im Paulikloster eine Vorführung aus Gesang und Historie. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl große Musik als auch extreme Wutanfälle aus dem Hause Strauss. Beides bedingte die Ehe von Pauline und Richard, deren Rollen Ute Beckert bzw. Manja Sabrowski als auch Hank Teufer übernehmen werden.

Weitere Kultur-Highlights werden zudem das Depeche Mode Revival am 8. Mai und der Auftritt Ulla Meineckes am 23. Mai in der Johanniskirche sein. Außerdem treten ‚17 Hippies’ am 10. Juli und Sarah Bosetti am 11. Juli im Paulikloster auf. "Freuen dürfen sich die Brandenburger aber auch auf Horst Evers, dem am 11. September, zu einem historischen Datum, im Audimax der Technischen Hochschule gastieren wird", verriet Teufer, der sich zum Ende des Jahres nun noch auf einen ganz besonderen Höhepunkt freut: Am 28. November erhält der Kino-Saal des Fonte-Kinos eine neue Bestuhlung, finanziert durch die Siegerprämie des Medienboards Berlin-Brandenburg, das das Programmkino des Fontane-Kinos auch in diesem Jahr auszeichnete.