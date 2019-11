Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Die Sankt-Marien-Andreas-Kirche in Rathenow zeigt ab 30. November eine Weihnachtskrippenausstellung. "Wie auf einer kleinen Bühne haben die Künstler eine Geschichte von der Geburt des Erlösers der Welt, Jesus Christus, um den Ort seiner Geburt in Bethlehem geschaffen", beschreibt Kerstin Zink-Zimmermann, stellvertretende Vorsitzende des Förderkreises zum Aufbau der Kirche die Ausstellungsstücke. Die Wirklichkeit der Entbindung war sicher viel schlichter und von Not und Sorge getragen, als dargestellt. Es war aber doch keine normale Geburt. Der Maria erschien ein Engel und kündigt ihr die Geburt ihres Sohnes an. Dann kommt ein Stern, vielleicht eine Supernova. Drei Könige kommen und wollen dem neuen König der Juden huldigen.

Die Ausstellungseröffnung wird am Samstag, 30. November, um 14 Uhr im Chorraum der Sankt-Marien-Andreas-Kirche beginnen. Pfarrer Andreas Buchholz eröffnet die Ausstellung mit einer Andacht und Annett Neumann wird sie musikalisch umrahmen. Die über 80 Weihnachtskrippen aus der ganzen Welt werden am Samstag und Sonntag sowie an den Feiertagen jeweils von 14 bis 15 Uhr gezeigt. Der Eintritt ist frei.