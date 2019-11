Benjamin Herrmann

Brandenburg Bereits zum 14. Mal fand am vergangenen Samstag zu Ehren des Schornsteinfegermeisters Johann Bröse, der im 19. Jahrhundert neben dem Krugpark noch viele weitere Grünflächen in Brandenburg schuf, der Bröse-Lauf statt. Bei bestem Wetter konnten sich große undkleine Sportler, ohne Voranmeldung und nach einer intensiven Erwärmung, auf den verschieden langen Strecken sportlich betätigen.

Als erstes starteten die Bambinis um 9.45 Uhr ihren 400 Meter- Lauf durch einen gekennzeichneten Abschnitt des Waldes im Krugpark. Beim Zieleinlauf warteten auf sie dann nicht nur die jubelnden Erwachsenen, sondern auch Schornsteinfegermeister Denis Schweitzer und seine Kollegen, um Urkunden an die Läufer zu verteilen. Offizielle Gewinner gab es an diesem Vormittag jedoch keine, da in diesem Jahr darauf verzichtet wurde, eine Zeitmessung durchzuführen. "Der Spaß und die Bewegung in der Natur sollen ohne Wettbewerbsdruck im Vordergrund stehen", so Krugpark-Leiterin Andrea Kausmann.

Unterstützung holte sie sich in diesem Jahr von der Laufgruppe der Eigenen Scholle "Gib Alles", dem Stadtsportbund aus Brandenburg und etlichen ehrenamtlichen Helfern des Fördervereins "Krugpark Brandenburg". Während sich einige der Kinder am Feuer bei Stockbrot oder einer heißen Kürbissuppe aufwärmten, fiel der Startschuss für die 2,5 km, 5 km und 7,5 km-Läufer. Der 2,5 km lange Rundweg hatte es, neben der sportlichen Anstrengung, durch die nasse Witterung und die vielen Blätter in sich – am Ende überquerten jedoch alle Jogger die Ziellinie. Sichtlich k.o. und dennoch glücklich über die gezeigte Leistung. "Wer jetzt immer noch nicht genug hatte, kann jeden Tag gerne vorbeikommen und ein paar Runden drehen, solange es hell ist", lädt Kausmann alle Sportfreunde.

Insgesamt beteiligten sich in diesem Jahr wieder mehr als 130 Läufer und Läuferinnen. Das eingenommene Startgeld wird im Krugpark für neues Material sowie zur Umsetzung von diversen neuen Projekten verwendet.

Im kommenden Jahr soll dann nicht nur der Bröse-Lauf, sondern am zweiten Dezember-Wochenende auch der Wintermarkt im Naturschutzzentrum des Krugparks stattfinden. Dazu sind schon jetzt alle herzlich eingeladen.