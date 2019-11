Dietrich Schröder

Berlin (MOZ) Seit Sonntag sind 160 Landwirte aus Bayern mit Traktoren auf dem Weg nach Berlin, wo es am Dienstag eine große Demonstration vor dem Brandenburger Tor geben soll. Im Laufe des Montags werden sich weitere Protestzüge zu der Sternfahrt aus ganz Deutschland auf den Weg machen.

Die Landwirte wollen auf ihre Situation aufmerksam, die einerseits von neuen Umweltvorgaben und strengeren Düngeregeln geprägt ist, andererseits jedoch von sinkenden Erlösen für Fleisch, Wurst und Milch in den Supermärkten. "Seit Jahren verleumden uns Umweltbundesamt, NABU und BUND mit getürkten Statistiken von Bodenbelastungen und gezielten Fehlinterpretationen zum Insektenschutz. Seit Jahren weisen wir geduldig auf die Fakten hin und werden von der Bundesregierung doch nicht gehört", erklärte der Vorstand des Bauernbundes Brandenburg, Max Kirsten, am Sonntag.

Der 25-jährige Landwirt aus Polzen (Elbe-Elster) kündigte an, dass er sich von seinem Mutterkuh-Ackerbau-Betrieb ebenfalls per Traktor auf den Weg in die Hauptstadt machen werde.

Die vor zwei beschlossene Düngeverordnung müsse ausgesetzt werden, weil sie auf unvollständigen Daten beruhe, forderte Kirsten. "Völlig unglaubwürdig" mache sich die Bundesregierung, wenn sie hierzulande die Landwirtschaft mit "ökologisch sinnlosen Auflagen herunterregelt" und gleichzeitig durch das Mercosur-Abkommen mit südamerikanischen Staaten "Einfuhren aus Ländern ermöglicht, wo Glyphosat in vielfacher Dosis mit dem Hubschrauber ausgebracht wird".

Die Brandenburger Polizei rechnet bereits ab heute Nachmittag mit umfangreichen Verkehrsbehinderungen auf den Bundes- und Landesstraßen rund um Berlin. Obwohl die Traktorenkonvois von den Autobahnen abgeleitet und von der Polizei abgesichert werden, dürfte es auf den Ausweichstrecken zu erheblichen Staus kommen. Die Polizei will auf ihrem Twitterkanal @PolizeiBB_E über die aktuelle Lage informieren.