BRAWO

Brandenburg Der Reiseplaner mit seinen vielfältigen Angeboten ist in mehrere Bereiche unterteilt. Von Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort und in der Umgebung über Gastronomie- und Freizeitangebote erfährt der Leser umfassende Details von lokalen und regionalen Anbietern. So können Besucher und Gäste aus 129 Angeboten der Bereiche Gastgeber, Gastronomie, Kultur und Aktivitäten wählen. Zur besseren Übersicht verorten zwei Übersichtskarten alle im Reiseplaner aufgelisteten Dienstleister und Dienstleistungen. Weitere Schwerpunkte im Planer sind Veranstaltungen und Stadtführungen. Neben den lokalen kulturellen Höhepunkten, wie Havelfest, Höfe- und Jazzfest sowie Plauer Fischerjacobi, werden auch die Feste des Umlandes, wie der Altstadtsommer in Bad Belzig, das Burgfest in Ziesar sowie das Fährfest Caputh und das Beelitzer Spargelfest berücksichtigt. In punkto Stadtführungen werden die Möglichkeiten der Stadterkundungen aufgezeigt. Die Spurensuche bei den Waldmops-Führungen rundet das breitgefächerte Angebot an Stadtführungen - mit und ohne Gewandungen - ab. Im Reiseplaner sind neben Anbietern aus Brandenburg an der Havel, Anbieter aus den umliegenden Beetzseegemeinden, Rathenow, Kloster Lehnin, Ziesar, Beelitz, Bad Belzig, Potsdam und Stölln im Amt Rhinow gelistet.

Der Reiseplaner ist ab sofort in der Touristinformation, Neustädtischer Markt 3, erhältlich.