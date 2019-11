Marco Winkler

Bötzow (MOZ) Seit Mai 2018 ist die direkte Verbindung von Velten nach Falkensee gesperrt. Die marode Eisenbahnbrücke an der L 20 hinter Bötzow wurde erneuert. Das Ende der weiträumigen Umleitung über die eh schon stark belasteten Dörfer in Oberkrämer ist in Sicht: In dieser Woche soll laut zuständigem Landesbetrieb Straßenwesen die Strecke freigegeben werden.

"Die Arbeiten liegen im Zeitplan", sagt Sprecherin Cornelia Mitschka. Mit der Freigabe einher geht der lange geforderte Radweglückenschluss zwischen Schönwalde und Bötzow. Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger informiert, dass die Vollsperrung laut seiner Unterlagen bis zum 29. November angeordnet ist. "Da bisher keine anderen Informationen vorliegen, gehe ich derzeit auch von einer Verkehrsfreigabe an diesem Tag aus", so Eger.

Erstmals nennt der Landesbetrieb Zahlen: "Die Kosten der Gesamt-Baumaßnahme betragen voraussichtlich zirka 5,7 Millionen Euro", teilt Cornelia Mitschka auf Nachfrage mit. In den Brückenneubau fließen dabei rund 3,6 Million, in den Straßen- und Radwegebau etwa 2,1 Millionen Euro.

Mit dem Ende des Millionenprojektes verschiebt sich die Verkehrslast in Bötzow erneut. War in den vergangenen anderthalb Jahren die Dorfaue belastet, da viele die Abkürzung über Wansdorf nach Falkensee in Anspruch nahmen, werden nun wieder die Anwohner der Schönwalder Straße den Verkehr verstärkt wahrnehmen. "Da auch unser Hortgelände in diesem Abschnitt liegt, hoffen wir, dass der Landesbetrieb Straßenwesen nunmehr zügig die seit langer Zeit angeordnete Ampelanlage umsetzt", sagt Dirk Eger. Mit der Freigabe der wichtigen Verkehrsverbindung und Pendlerroute in dieser Woche gelten Tempo 30 und Halteverbot dann nur noch vor der Schule. Während der Bauzeit war die gesamte Dorfaue zur Schulwegsicherung dementsprechend beschildert. Dirk Eger lobt in diesem Zusammenhang das Mitwirken des Landkreises, der Revierpolizei und der örtlichen Ordnungsbehörde als vorbildlich.