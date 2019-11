René Wernitz

Rathenow (MOZ) 17. gegen 18.: Im Kellerduell der Regionalliga Nordost hat der FSV Optik Rathenow am Samstag eine sehr frühe Führung über die Zeit gebracht. Dank des Treffers von Caner Özcin in der 2. Minute, eines von Keeper Lucas Hiemann gehaltenen Elfers kurz vor Schluss und einer insgesamt kampfstarken Mannschaftsleitung besiegten die Havelländer das Schlusslicht aus Bischofswerda und kletterten einen Rang nach oben in der Tabelle.

Drei Spiele vor Ablauf des Fußballjahrs 2019 belegt der FSV den 16. Platz. Der Abstand zu den Vereinen davor beträgt nur ein Punkt. Wenn die Optiker keine Lust auf Abstiegslotto haben, sollten sie sich bis zum Ende der Saison 2019/2020 mindestens auf Rang 14 hochgerackert haben. Denn bis zu vier Absteiger kann es aus der Regionalliga Nordost geben.

Die konkrete Anzahl errechnet sich durch die Zahl der Absteiger aus der 3. Liga und ob es aus der nordostdeutschen Fußballregion einen Aufsteiger dorthin gibt. Das diesbezügliche Regelwerk ist auf der Webseite des Nordostdeutsche Fußballverbands (NOFV) zu finden. Gemessen an den aktuellen Tabellenständen müsste der FSV Optik Rathenow als 16. auf Schützenhilfe von oben hoffen.

Wie auf www.nofv-online.de zu lesen, können zehn rechnerische Varianten nach Ende der Saison Anwendung finden. Gegenwärtig bildet der FC Carl Zeiss Jena weit abgeschlagen das Schlusslicht der 3. Liga. Bei einem Abstieg ginge es in die Regionalliga Nordost. Sollte der dortige Meister, gegenwärtig führt die VSG Altglienicke, den Sprung nach oben schaffen, steigen nur zwei Vereine in die Oberliga ab. Rathenow wäre als 16. der Tabelle gerettet. Schafft es der Nordost-Meister nicht, weil er in der Relegation einem anderen Regionalliga-Meister unterliegt, müssen drei Vereine den Gang nach unten antreten. Rathenow wäre dabei.

Der FSV Optik freut sich daher über jeden Punkt. Acht Niederlagen stehen bislang drei Siegen und fünf Remis entgegen. Summa summarum sind das 14 Zähler. Die Wahrscheinlichkeit, dass es der FSV noch 2019 auf 20 Punkte schafft, ist eher gering. Der Gegner des kommenden Wochenendes ist haushoher Favorit. Union Fürstenwalde, wo die Optiker an diesem Sonntag antreten müssen, belegt Platz 7. Eine Woche später geht es zur Germania nach Halberstadt, die im Moment mit nur einem Punkt Vorsprung vor den Rathenowern den 14. Platz inne hat. Zum Abschluss des Punktspieljahrs kommt am 14. Dezember der SV Lichtenberg 47 an den Vogelgesang. Der Aufsteiger hat sich sensationeller Weise auf Platz 6 hoch gearbeitet.