BRAWO

Brandenburg an der Havel Durch das Personal einer Bar in der Steinstraße wurde am Samstagabend ein Gast gemeldet, der im Lokal pöbelte und die Örtlichkeit nicht verlassen wollte. Der polizeibekannte 27-Jährige hatte sich gegenüber mehreren Gästen verbal aggressiv verhalten und sie auch körperlich angegriffen. Er warf unter anderem ein Glas in Richtung eines Gastes und versuchte, einen weiteren mit einem Stuhl zu attackieren.

Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten leistete der lautstarke Störenfried dann Widerstand, sodass er zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Ein Beamter verletzte sich dabei leicht, blieb aber dienstfähig. Im Polizeigewahrsam wurde, unter andauernden Beleidigungen des 27-Jährigen, seine Unterbringung in eine psychiatrische Fachklinik durch einen Arzt angewiesen. Nun wird sich der 27-Jährige für mehrere zuvor begangene Delikte verantworten müssen.