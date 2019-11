Tilman Trebs

Leegebruch (MOZ) Bei einer oder mehreren Schlägereien sind in der Nacht zu Sonntag in Leegebruch mehrere Menschen verletzt worden. Was genau und warum passierte, ist noch unklar. Der Polizei liegen unterschiedliche Zeugenaussagen vor. Deshalb wird nun um Zeugenhinweise gebeten.

Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Montagvormittag berichtete, meldeten sich in der Nacht zu Sonntag zunächst eine 26-jährige Frau und ihr 35-jähriger Begleiter über den Notruf bei der Polizei. Die beiden gaben an, gegen 0.45 Uhr an der Birkenallee unvermittelt von einer Gruppe Jugendlicher, die von einer etwa 50 Jahre alten Frau begleitet wurde, angegriffen worden zu sein. Die Jugendlichen hätten auf den 35-Jährigen zunächst mit einem Stock oder einer Latte eingeschlagen. Anschließend hätten sie ihm mehrere Ringe aus beiden Ohren gerissen. Als die 26-Jährige dazwischen gehen wollte, sei auch sie geschlagen worden. Dabei sei der Frau ein Zahn abgebrochen. Die Polizei konnte vor Ort keine Tatverdächtigen mehr ermitteln.

Am Sonntag sind nach Auskunft von Dörte Röhrs ein 57-jähriger Mann und eine 56-jährige Frau in der Polizeiinspektion erschienen, die ebenfalls berichteten, gegen 0.45 Uhr an der Leegebrucher Birkenallee Opfer einer Gewalttat geworden zu sein. Demnach seien sie in der Nacht mit dem Fahrrad die Birkenallee entlang gefahren und dabei einem Pärchen begegnet. Der 57-Jährige habe geklingelt, um auf sich aufmerksam zu machen. Auf Höhe des Pärchens sei er von einer Frau vom Fahrrad geschubst worden und gestürzt. Als seine Gattin die jüngere Frau ansprach, sei sie beschimpft und beleidigt worden. Drei Jugendliche, die dazwischen gingen, seien von dem Pärchen geschubst und geschlagen worden.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei beiden beschriebenen Taten um ein und dieselbe Auseinandersetzung handelt. Unklar sei aber, welche der beiden Versionen des Tatgeschehens stimmt, sagte die Polizeisprecherin. Mögliche Zeugen, insbesondere die beteiligten Jugendlichen, werden deshalb nun gebeten, sich bei der Polizei in Oranienburg unter 03301 8510 zu melden.

Bereits zwei Stunden zuvor war am die Polizei am Samstagabend an der Birkenallee gefragt gewesen. Dort waren mehrere Jugendliche aneinander geraten. Sie hatten später Flaschen gegen einen Rettungswagen geworfen (wir berichteten).