Die Müllsammler der "Sauberen Sache" aus Nauen zogen nach der Sammelaktion am See noch weiter Richtung Bürgerpark, wo ebenfalls nochmal zwei Kubikmeter Müll zusammen gesammelt wurden. © Foto: Stadt Nauen/Faltin

Müll sammeln kann auch Spaß machen. In Nauen wurde am Samstag am See aufgeräumt. © Foto: Stadt Nauen/Faltin

Rund zwei Kubikmeter Müll kam zusammen, als am Wochenende 45 Menschen am Nauener See mit Greifzangen und Müllsäcken los zogen. © Foto: Stadt Nauen/Faltin

Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Rund zwei Kubikmeter Zivilisationsmüll sammelten 45 fleißige Helfer binnen einer Stunde am Nauener See. Für Samstag hatten die Raumpioniere aufgerufen, sich an der Säuberungsaktion zu beteiligen. Anne Leschke, Projektleiterin in Nauen für die Raumpioniere, half mit Unterstützung von Nauens Jugendkoordinatorin Rosita Lipinsky den drei Raumpionieren Anton, Kilian und Oliver aus der 6b der Graf-Arco-Schule dabei, genügend Unterstützer für die Müllsammelaktion zu begeistern. Pia Ruf-Weide und Sarah Götze von der Umweltinitiative "Saubere Sache" waren sofort Feuer und Flamme, ebenso Helfer vom örtlichen Siedlerverein, dem Angelverein und etlichen Anwohnern. Selbst die Alt-Bürgermeister Detlef Fleischmann und Wolfgang Seeger waren unter den Unterstützern zu finden. "Bemerkenswert, wie viele Synergien geschaffen werden, wenn sich viele Interessengruppen für ein Ziel einsetzen, so wie heute", stellte Pia Ruf-Weide fest.

Das Projekt Raumpioniere Zukunft wurde von der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Bandenburg e.V. (LKJ Brandenburg) ins Leben gerufen und unterstützt seit Beginn des Schuljahres Kinder und Jugendliche, ihre Ideen für ein attraktives Nauen zu formulieren und umzusetzen.

Zur See-Aktion am Samstag teilten sich die Helfer in zwei Gruppen, um Müll zu sammeln. Mit Müllzangen und -Säcken ausgestattet, wurden die rund zwei Kubikmeter Müll in einer Stunde gesammelt. Dabei war vom Angelhaken bis zum zerstochenen Planschbecken fast alles dabei.Da das Wetter mitspielte, wanderte die Fraktion der "Sauberen Sache" noch in Richtung Bürgerpark, wo noch einmal zwei Kubikmeter Müll aus den Gebüschen gezerrt wurde. "Die Pfandeinnahme an Leergut betrug 2,08 Euro", scherzte Sarah Götze resümierend.

Pia Wehner als Geschäftsführerin der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Brandenburg und Leiterin des Raumpioniere-Projekt, sagte: "Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Die heutige Aktion ist nämlich der Einstieg in die "Zweite Stufe der Rakete " der Raumpioniere, die heute mit den Erwachsenen in den Projekten zusammen arbeiten. Und heute sehe ich so viele Erwachsene hier – dies ist ein sehr guter Einstieg".

Nauens Bürgermeister Manuel Meger (LWN) bestätigte: "Vor rund vier Wochen waren die drei Jungs der 6b der Graf-Arco-Schule bei mir gewesen und haben ihren Wunsch geäußert", sagte er. In der Zwischenzeit habe die DLG Nauen GmbH eine kleine Schneise zum Seeufer freigelegt und eine neue Sitzbank nebst Papierkorb installiert. Auch der Anglerverein beteiligte sich an den Vorarbeiten, erläuterte der Bürgermeister. Jugendkoordinatorin Lipinsky freute sich: "Ich finde es beeindruckend, was die drei Jungs mit Herzblut auf die Beine stellen und wie viele Leute sie aktiviert haben, um sich an ihrem Projekt zu beteiligen. Das macht mir Mut, dass für die Kinder und die Jugendlichen in Nauen noch einiges geht." Auch Ilona Greve, Leiterin des Grundschulteils der Graf-Arco-Schule, ist stolz auf ihrer Schüler. "Gestern haben mir die Kinder erzählt, dass eine Bank aufgestellt wurde, und dass alles richtig schön wird."