BRAWO

Brandenburg an der Havel Durch die Fachverwaltung der Stadt Brandenburg konnte eine Lösung für die Anlieger der Bewohnerparkzone C als Ausweichmöglichkeit zu den Straßenreinigungszeiten gefunden werden: Da eine generelle Umstellung des Tourenplans der Kehrmaschine nicht möglich ist, wird der im Rahmen des Parkraumkonzeptes künftig nur noch den Bewohnern vorbehaltene südliche Teil der Kurstraße von der Einmündung Büttelstraße bis zur Hausnummer 52 ab der 49. Kalenderwoche ganz aus dem turnusmäßigen Tourenplan der Straßenreinigung genommen. Die hierzu ergangene Festbeschilderung mit Haltverboten für Dienstag zwischen 7.00 Uhr und 7.30 Uhr wird entfernt. Stattdessen erfolgt künftig eine manuelle Steuerung der Reinigung für voraussichtlich drei- bis viermal im Jahr – je nach Verschmutzungsgrad. Hierfür werden dann temporäre Haltverbote aufgestellt.

Ebenfalls in der 49. Kalenderwoche erfolgt dann in der Bewohnerparkzone C die Umsetzung des neuen Parkraumkonzeptes. Einzelheiten dazu können auf der Internetseite hinterlegten Infobrief entnommen werden. Dieser wird in der kommenden Woche an die Haushalte in der Bewohnerparkzone C verteilt.