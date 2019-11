Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Drei Einbrüche sind der Polizei am Freitagabend in Oranienburg angezeigt worden. Gestohlen wurden unter anderem Schmuck und Geld.

Die Diebe waren unter anderem in der Freiburger Straße in der Neustadt unterwegs. Dort hebelten sie ein Fenster auf, um in ein Wohnhaus zu gelangen. Zum Diebesgut lagen der Polizei zunächst keine Informationen vor.

Eine Terrassentür hebelten Einbrecher an der Ernst-Schneller-Straße auf. Dort wurden Schmuck, Uhren und Bargeld gestohlen. Kriminaltechniker sicherten unter anderem DNA-Spuren. Der Sachschaden wurde mit mehreren tausend Euro angegeben.

Über einen Balkon stiegen Diebe zudem in eine Wohnung an der Kösener Straße in Oranienburg-Süd ein. Dort verschwand Computertechnik. Der Schaden beläuft sich dort auf rund 2 000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt in allen drei Fällen.