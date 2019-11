HGA

Hennigsdorf (MOZ) Jugendliche haben in der Nacht zu Sonnabend gegen 0.40 Uhr die Wohnzimmerscheibe eines Hauses am Hamsterweg in Hennigsdorf eingeworfen.

Als der 60-jährige Bewohner daraufhin das Fenster öffnete, riefen die Jugendlichen rechtsgerichtete Parolen und liefen davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Jugendlichen verlief erfolglos, teilte die Polizei am Montag mit. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.