MOZ

Eiche (MOZ) Ein maskierter Mann hat am Montag gegen 1.45 Uhr eine Tankstelle in der Landsberger Chaussee in Eiche betreten. Mit einem Messer bewaffnet forderte er von der Kassiererin (48) Bargeld.

Er verletzte die Frau an der Hand und flüchtete ohne Beute. Die Verletzte musste in die Klinik. Laut der Zeugin trug er eine schwarze Maske und eine Lederjacke. Die Polizei fahndet nach dem Flüchtigen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 033368 361-0 zu melden.