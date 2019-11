OGA

Liebenwalde (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall in der Hammerallee in Liebenwalde sind am Sonnabend eine 51-jährige Frau sowie ihre 15-jährige Tochter verletzt worden.

Die 51-Jährige touchierte nach Polizeiangaben gegen 12.45 Uhr mit ihrem Kia den Bordstein, überfuhr dann die Mittelinsel und kam auf dem gegenüberliegenden Seitenstreifen zum Stehen. Mutter und Tochter kamen ins Krankenhaus, der Kia musste abgeschleppt werden.