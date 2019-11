MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein betrunkener 32-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen vor einer Gastronomie in der Ziegelstraße in Frankfurt (Oder) einer Frau (22) bei einem Streit ins Gesicht geschlagen.

Die Frau kam in die Klinik, der Mann musste seinen Rausch auf der Polizeiwache ausschlafen. Ein Alkoholtest ergab 2,6 Promille. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt.