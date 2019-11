Marco Winkler

Ludwigsaue (MOZ) Neela hat gerade ihren dritten Zahn bekommen. Sie krabbelt, kann sich an Kanten hochziehen, ein paar Schritte laufen, und sie darf seit Montag eine Urkunde vom Bundespräsidenten ihr Eigen nennen. Frank-Walter Steinmeier hat die Ehrenpatenschaft für das neun Monate alte Mädchen übernommen. Denn Neela ist das siebte Kind von Kristina Greitzke aus Ludwigsaue. Die Patchworkfamilie, die im September 2016 von Berlin aufs Land gezogen ist, hat zusammen sogar elf Kinder.

"Das ist wirklich nicht alltäglich", sagt Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) am Montag. Er empfängt die Familie in seinem Büro, um die Urkunde zu übergeben. Die Familie hatte diese zuvor beantragt. Freunde hätten sie darauf aufmerksam gemacht.

"Großfamilien gibt es kaum noch. Zwei bis drei Kinder, das ist normal", sagt Stefan Greitzke, der als Einzelkind groß wurde, sich aber immer einen Bruder oder eine Schwester gewünscht hatte. Sebastian Busse kennt den Normalfall, von dem Stefan Greitzke sprich: Er hat zwei Kinder, sechs und zwölf Jahre alt. Ein drittes wäre ihm nur recht gewesen. "Meine Frau meinte nur: Aber nicht aus meinem Körper!", so der Rathauschef scherzend. Neben der Urkunde überreichte er 500 Euro, auch vom Bundespräsidenten, für die Familie. "Gerade vor Weihnachten ist das sehr gut", freut sich Stefan Greitzke. Die Kinder können sich zudem über das von Busse überreichte Buch "Der Schatz der Wasserburg" freuen.

Die Familie baut sich gerade ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt in Ludwigsaue auf. Das Grundstück haben sie über eine mit Freunden gegründete Genossenschaft gekauft. Ein voriger Versuch, in Germendorf ansässig zu werden, scheiterte an einer Erbengemeinschaft. "In Ludwigsaue haben wir uns gleich verliebt", sagt Stefan Greitzke.

Ein wenig Mathematik anhand einer Familienplanung erklärt: Aus Vorbeziehungen brachten sie beide jeweils vier Kinder mit in die Beziehung. Zusammen haben sie drei weitere bekommen. Sechs wohnen noch bei ihnen in Ludwigsaue. Somit brachte Kristina Greitzke sieben Kinder zur Welt: Benedikt (21), Lara (18), Kyara (15), Raja (13), Taavi (9), Sunja (7) und eben Neela Alice.

"In Ludwigsaue haben wir damit definitiv den Altersdurchschnitt gesenkt", so Stefan Greitzke, der in Berlin als Erzieher und Medienpädagoge im Öffentlichen Dienst arbeitet. Die Familie bringt sich mit ein im Ort, ist im Heimatverein aktiv. "Es ist gut, dass es diesen engagierten Verein gibt. Wir wurden im Ort gut aufgenommen, die Leute haben sich über die Kinder gefreut", sagt Kristina Greitzke. Sie ist 42, ihr Mann 58. "Das bringt Leben ins Dorf", freut sich der Bürgermeister.

Laut Greitzkes sei ihre Lebensqualität auf dem Land gestiegen. "Berlin ist laut, dreckig und stinkt", so der Familienvater. Nur die Fahrerei auf dem Land sei anstrengend. "Wenn wenigstens der öffentliche Nahverkehr stimmen würde." Hier wünscht sich die Familie eine bessere Taktung der Busse. Oft seien Bus und Zug nicht aufeinander abgestimmt.

Doch wie kommt man zu so vielen Kindern? Bei der heute siebenjährigen Sunja sollte eigentlich Schluss sein. "Wir haben dann lange überlegt", sagt Stefan Greitzke. Die Entscheidung, Neela zu bekommen, sei eine bewusste gewesen. Aus Liebe zu den Kindern. Doch weitere sollen nicht folgen. "Ich möchte auch mal Opa sein, nicht nur Papa."

Natürlich stößt eine Familie mit vielen Kindern auch auf Skeptiker. Die schiefen Blicke kommen bei der Familie an. Manchmal werde man sofort als Asi abgestempelt, so das Familienoberhaupt. Bei vielen sei der Gedanke verwurzelt, Eltern mit zahlreichen Kindern würden nur des Geldes wegen gebären oder nicht arbeiten gehen. "Das ist totaler Unsinn." Die Familie will den Ort sogar bereichert, vielleicht einmal ein kleines Café aufbauen oder einen Treffpunkt einrichten, in dem die Generationen zusammenkommen können.

Neela, mit den drei Zähnen, ist während des Gesprächs flink unterwegs, krabbelt unter dem Tisch, spielt mit einem Kugelschreiber. "Sie ist weit für ihr Alter", sagen die Eltern. Ehrenpate Frank-Müller Steinmeier wird sie aber wohl nicht zu Gesicht bekommen. "Das ist ein symbolischer Akt, das wissen wir", so Neelas Vater.