Holger Rudolph

Neuruppin Nicht immer sind zur Behandlung der Epilepsie hauptsächlich Arzneimittel nötig. In bestimmten Fällen kann auch eine Ketogene Diät helfen. Über diese Methode sprach am Sonnabend beim sechsten Kinder- und Jugendepileptologischen Kolloquium im Festsaal der Ruppiner Kliniken Ilka Metasch. Sie ist Ernährungs- und Diabetesberaterin am Evangelischen Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge in Berlin. Bei der Ketogenen Diät muss das Essen sehr fettreich und möglichst kohlenhydratarm sein.

Metasch erläuterte im Detail, wie sich eine übliche Mittagsmahlzeit von einer speziellen diätetischen unterscheidet. Der kleine Eierkuchen als Vorspeise wird statt mit Weizenmehl mit Mandelmehl zubereitet. Statt mit Mehl und Eigelb wird das Fleischstück mit Kokosflocken paniert. Die Zubereitung jeder Mahlzeit bedürfe großer Aufmerksamkeit. Anfangs durch die Eltern sowie die Erzieher in der Kita, später beim Schulkind auch durch Lehrer und das Kind beziehungsweise den Jugendlichen selbst. Um den Mädchen und Jungen frühzeitig die spezielle Kost schmackhaft zu machen, müsse man deren Konsum mit positiven Begleiterlebnissen kombinieren.

Regelmäßige Arztbesuche

Begleitet wird die Diät durch regelmäßige Besuche des jeweiligen regionalen Epilepsiezentrums. Arzt, Ernährungsberater und Psychologe entscheiden gemeinsam, ob an der Diät festgehalten wird oder doch auf die Einnahme eines Antiepileptikums zurückgegriffen werden sollte. Metasch berichtete in anonymisierter Form von verschiedenen Fällen, bei denen die Diät über Jahre hinweg ähnlich oder genauso gut gewirkt habe wie ein Medikament.

Mit dem derzeit weithin präsenten Thema der medizinischen Hanf-Produkte beschäftigte sich Dr. Adelheid Wiemer-Kruel. Sie ist Leitende Oberärztin der Kinderklinik des Epilepsiezentrums Kehl-Kork und sprach über "Cannabinoide – Wunsch und Wirklichkeit".

Cannabidiol ist der Name jenes Wirkstoffs, der seit Mitte Oktober in Deutschland zur Behandlung weniger sehr stark ausgeprägter Formen der Epilepsie zugelassen ist. Im Gegensatz zu anderen Wirkstoffen aus Hanf soll Cannabidiol wenig psychoaktiv sein, also fast keine oder nur sehr geringe Wahrnehmungsveränderungen auslösen, zudem aber stark antiepileptisch wirken. Wiemer-Kruel wurde in den zurückliegenden Monaten vielfach mit den Wünschen und Hoffnungen Epilepsiekranker konfrontiert. Sie berichtete davon: "Viel mehr Betroffene, als es die strenge Indikation erlaubt, wollen mit Cannabidiol behandelt werden. Es gibt zurzeit einen Hype mit einer Vielzahl von Medienberichten, der auch aus den USA nach Europa kam."

Nachdem sie einige Studien mit unterschiedlichen Ergebnissen zur Wirksamkeit vorgestellt hatte, stellte die Ärztin eigene Ergebnisse vor. So konnte sie bei einer sechsjährigen Patientin mit sehr schwerer Epilepsie eine positive Wirkung feststellen. Von insgesamt 31 Behandelten nähmen mehr als die Hälfte auch nach mehreren Wochen noch Cannabidiol. Allerdings habe es bei den Patienten, die das Mittel absetzen mussten, in fünf Fällen zuvor eine Verstärkung der Anfallssymptomatik gegeben. Cannabidiol wirke also nicht in jedem Fall positiv.