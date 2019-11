Judith Melzer-Voigt

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Wenn die Initiative "Land schafft Verbindung" morgen zur Großdemonstration in Berlin aufruft, werden auch etliche Teilnehmer aus dem Kreis Ostprignitz-Ruppin dabei sein. Maria Mundry, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes, rechnet damit, dass sich mindestens 60 Traktoren aus OPR an der Sternfahrt beteiligen.

"Wir selbst haben auch zur Teilnahme aufgerufen", erklärt Mundry. Da sich Interessenten jedoch über verschiedene Kanäle anmelden konnten, liegen der Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes keine genauen Zahlen vor. "Es sind aber einige aus Ostprignitz-Ruppin dabei", schätzt sie. "Das Interesse ist sehr groß." Die Landwirte aus der Region würden vielfach die Einstellung der Initiative "Land schafft Verbindung" teilen. Diese wehrt sich im Aufruf zur Demo gegen das negative Bild der Landwirtschaft, das oft in der Öffentlichkeit gezeichnet wird. Landwirte würden sich für Insekten- und Naturschutz, sauberes Grundwasser und gesunde Lebensmittel einsetzen. Das Agrarpaket der Bundesregierung sei aber "mit der heißen Nadel gestrickt". Die Bauern fordern unter anderem eine Neuverhandlung des Pakets, die Förderung der bestehenden Tierschutzlabel und einheitliche Richtlinien für die Landwirtschaft in der EU.

Auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) wird bei der Demo erwartet, die von 12 bis 15 Uhr am Brandenburger Tor stattfindet. Insgesamt werden zirka 5 000 Traktoren und Landmaschinen dabei sein. Da die vielen Fahrzeuge irgendwie in die Hauptstadt kommen müssen, rechnet die Polizei mit einigen Behinderungen auf den Straßen in der Region. Bereits ab heute Abend kann es zu ersten Einschränkungen kommen. In Ostprignitz-Ruppin dürften vor allem die Bereiche der L 14 nahe Wittstock und der B 5 bei Kyritz betroffen sein. Im Nachbarkreis Oberhavel kann es Autofahrer treffen, die nahe Gransee, Löwenberg oder auch Oranienburg unterwegs sind.