BRAWO

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Wegen Wartungsarbeiten wird ein Großteil der Online-Formulare der Stadt Brandenburg an der Havel am Montag, 2. Dezember, von 7 bis voraussichtlich 8 Uhr sowie am Dienstag, 3. Dezember, von 19 bis voraussichtlich 23 Uhr nicht erreichbar sein. Betroffen sind alle Online-Dienste, die über den Formulardienst Form-Solutions.net angeboten werden. Bei Aufruf der Formulare wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Bürger werden zudem gebeten, auch kurz vor den Wartungsterminen keine Onlinedienste zu nutzen, um eventuelle Abbrüche im Vorgang zu vermeiden.