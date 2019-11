Dieter Seewald

Torgelow (BRAWO) Die Vorzeichen waren am Sonnabend im Spiel beim Torgelower FC Greif für Mario Block, Trainer des BSC Süd 05, alles andere als rosig. Der Kader dezimierte sich im Vergleich zur Vorwoche in Ludwigsfelde noch einmal. Ricky Djan-Okay, sowie der für drei Spiele rot gesperrte Lukas Kohlmann standen zu den bereits verletzten Sentürk, El-Ali, Engel und Günther nicht zur Verfügung. Somit musste Torhüter Daniel Wessel erneut als Feldspieler auflaufen und Hannes Mewes, Willi Bach und Daniel Kschammer aus der zweiten Mannschaft vervollständigten den Kader.Ein großes Kompliment machte Trainer Block dann allen Spielern nach dem Spiel. Jeder kniete sich von der ersten bis zur letzten Minute in die Partie, zeitweise lag sogar eine Überraschung in der Luft. Die Gastgeber hatten zwar insgesamt mehr Spielanteile, ohne sich zunächst nennenswerte Tormöglichkeiten zu erspielen. So fiel die 1:0 Führung in der 19. Minute recht glücklich. Sie resultierte aus einem Freistoß von der Strafraumgrenze, wobei der Ball im Nachsetzen im Tor von Toni Neubauer, per Kopf, untergebracht wurde.

Aber die Brandenburger versteckte sich nicht. Sie hätten bereits vor der Pause den Ausgleich erzielen können. Kilanda Landos scheiterte ziemlich freistehend am Keeper der Heimmannschaft (43.), der auch beim Schuss von Daniel Wessel (45.) als Sieger vom Platz ging.

Sichtlich überrascht waren die Gastgeber in der zweiten Hälfte von der taktischen Umstellung von Trainer Block. Etwas offensiver und den nach vorn beorderten Luca Köhn hatten sie zwar die ersten Möglichkeiten in der 54. und 69. Minute, die Toni Neubauer aber allesamt entschärfte.

Zu allem Überfluss musste dann auch noch der angeschlagene Luca Köhn den Platz verlassen. Für ihn kam Kohyo Yamada und im weiteren Spielverlauf kamen dann auch noch Willi Bach und Hannes Mewes zum Einsatz, die sich allesamt hervorragend in den Dienst der Mannschaft stellten. Hannes Mewes wäre fast eine Minute nach seiner Einwechslung der Ausgleich gelungen (79.) jedoch reagierte Kaczmarczyk im Tor der Platzherren hervorragend. Ein weiterer Schuss in der 82. Minute konnte gerade noch von der Torlinie zur Ecke befördert werden.Die Entscheidung fiel in der 88. Minute, als Toni Neubauer das Spiel schnell machen wollte und sein Abwurf beim Gegner landete. Marciej Ropiejko traf zum entscheidenden 2:0 ins Tor. Trainer Block hofft, dass sich der Kader für das nächste Heimspiel am kommenden Sonnabend (30. November/13 Uhr) gegen Blau Weiß Berlin, wieder erweitert.

BSC Süd 05: Toni Neubauer - Luca Köhn (62. Kohyo Yamada), Hubert Oblizajek, Bazily Kokot, Julian Hartmann, Necmi Ulucay - Kilanda Landos, Fatih Kücük, Daniel Kschammer (82. Willi Bach) - Samet Sennur, Daniel Wessel (78. Hannes Mewes).