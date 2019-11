Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die vom Allgemeinen Studentischen Ausschuss und der Initiative "Infinity" ausgerufene "Klimastreik-Woche" hat am Montag begonnen und auch das Studentenwerk Frankfurt beteiligt sich. Man habe seinen Speiseplan für diese Woche umgekrempelt und biete den Gästen in dieser Woche mehr vegane und vegetarische sowie regionale und hausgemachte Angebote, teilt Pressesprecher Andreas Gaber mit. Von den 20 angebotenen Gerichten – vier sind es pro Tag – werden acht vegetarisch und sieben vegan sein. Die Fleisch- oder Fischgerichte kommen bevorzugt aus regionaler Produktion. Mit der veränderten Angebotsstruktur will das Studentenwerk anregen, neues auszuprobieren und seine Ernährung nachhaltiger auszurichten. Flankierend dazu gibt es eine Online-Umfrage, um ein möglichst umfassendes Feedback zu dieser Aktionswoche und den Wünschen der Gäste zu erhalten. An den Ergebnissen wolle sich das Studentenwerk bei der künftigen Gestaltung seiner gastronomischen Angebote orientieren. Auch der Anteil von Einweg-Materialien (Becher, Besteck, Pappen) sowie Kleinstverpackungen (Zucker, Senf, Ketchup) in den Mensen und Cafeterien soll stark reduziert werden. Ab Juni 2020 soll es solche Artikel gar nicht mehr geben.

Bei der "Klimastreikwoche" handelt es um eine Aktionswoche der Viadrina. Sie startete mit der Eröffnung einer Ausstellung im Hauptgebäude zum Lebenslauf eines To-Go-Bechers. Das Präsidium unterstützt die Initiative der Studierenden. "In Lehrveranstaltungen diskutieren wir in dieser Woche besonders Klimaschutzfragen", sagt Asta-Referentin Marie Glißmann. Zudem soll Müll gesammelt werden, aus dem am Mittwoch auf dem Europaplatz eine Kunstinstallation entstehen soll. Auch öffentliche Vorträge gibt es, etwa zum Klimapaket der Bundesregierung und zu "Sprache, Macht und Klima".

Mehr zum Programm: www.asta-viadrina.de/2019/11/17/klimastreikwoche/