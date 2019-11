Martin TersteggeBRAWO

Brück (BRAWO) Trotz ihrer drei Siege in Folge waren die Fußballer des FSV Brück 1922 am Sonntag in der Außenseiterrolle. Sie empfingen den Tabellenzweiten RSV Eintracht 1949 II, der Ambitionen hat am Ende der Saison aufzusteigen.

Das Trainerduo Andreas Bastian/Marko Kaplick wusste um die Stärken der Stahnsdorfer, das schnelle Umschaltspiel. Sie laufen Gegner früh an, versuchen Fehlabspiele zu provozieren. Dies konnten die Brücker im Prinzip gut lösen, fanden immer wieder ihre Anspielstationen. Doch in Gänze konnten sie diese "Spezialwaffe" der Eintracht-Reserve nicht entschärfen.Nach einer Viertelstunde verloren die Brücker in der Vorwärtsbewegung den Ball im Mittelfeld. Die Gäste kamen über die linke Seite mit einem schnellen Angreifer, der sich jeder Attacke erwehren konnte. An der Torgrundlinie spielte er das Leder zurück in Richtung Strafraumgrenze, wo Tonio Schüttler FSV-Schlussmann Erik Blaue keine Abwehrchance ließ.

Der Gegentreffer hinterließ aber keine große Wirkung bei den Gastgebern. Kurz darauf schickte Björn Riese seinen Bruder Leon Riese auf die rechte Seite. Seine Flanke auf den langen Pfosten verpasste Allen Galinksi nur ganz knapp. Doch nach einer halben Stunde konnten die heimischen Fans jubeln. Nach einem Eckball Leon Rieses bugsierte Björn Riese aus dem Gewühl heraus den Ball über die Linie.

Auf den Ausgleich ruhten sich die Brücker nicht aus, spielten munter weiter nach vorn. In der 35. Minute setzte sich Maximilian Leetz auf der halblinken Seite durch und zwang mit seinem Schlenzer aufs rechte Toreck den RSV-Torhüter Oskar Wernitz zu einer Glanztat. Zwei Minuten später musste Wernitz jedoch hinter sich greifen, denn Lance Pagel zirkelte einen Freistoß unhaltbar ins Eck.

Die Freude über die Führung hielt jedoch nicht lang. Bereits in der 40. Minute stellten die Stahndorfer ihre Stärke im Umschaltspiel erneut unter Beweis. Diesmal vollendete Lukas Olff. "Man muss schon anerkennen, das haben die gut gemacht, das war nur schwer zu verteidigen", meinte auch Trainer Kaplick.

Nach dem Seitenwechsel verzichteten die Gäste auf ihr frühes Anrennen, wollten scheinbar sich ihre Kräfte einteilen auf dem recht tiefen Rasen. Die Platzherren hatten nun mehr Ballbesitz, versuchten im Angriff geduldig die Lücke in der Deckung zu finden. Doch wenn die Eintracht schnell nach vorn spielte, wurde es gefährlich. Dies bekamen die Brücker nach einer Stunde zu spüren. Wieder kamen die Gäste über ihre starke linke Seite bis zur Grundlinie durch, den präzisen Rückpass nutzte Abd El Baqi Barraka zum 3:2.

Von Resignation war bei den Gastgeben jedoch nichts zu spüren. Sie merkten, der Favorit war anfällig in der Defensive, glaubten weiter an ihre Chance. Und dann hatten die Trainer auch noch Glück bei ihrer Einwechslung. Für den völlig erschöpften Julian Haseloff kam in der 75. Minute Robby Gehrke. Der hatte seinen großen Auftritt in der 81. Minute. Er setzte sich auf der linken Seite prima durch und sein Schuss senkte sich unhaltbar im rechten Toreck zum 3:3-Endstand.

Das Brücker Trainerduo war glücklich über den Punkt, aber auch über die Leistung: "Die Mannschaft hat von der ersten bis zur letzten Minute die taktischen Vorgaben umgesetzt. Wenn man bedenkt, wer bei uns alles gefehlt hat, sieben Stammkräfte standen nicht zur Verfügung, so haben sie das perfekt gelöst", analysierte Marko Kaplick.

An diesem Sonntag (1. Dezember) geht die Fahrt zu Fortuna Babelsberg II.