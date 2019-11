Markus Kluge

Wittstock (MOZ) Die Polizei sucht nach einem jungen Motorradfahrer, der am Samstagnachmittag in Wittstock eine 15-Jährige belästigt haben soll. Das Mädchen war mit seinem Hunde auf dem Feldweg am Mainzer Weg unterwegs. Dort kam ihr eine Crossmaschine entgegen. Der junge Fahrer, den die 15-Jährige auf ein Alter von 16 bis 19 Jahren schätzt, soll sie zum Geschlechtsverkehr aufgefordert haben. Außerdem soll er während der Fahrt seine Hose geöffnet und mit einer Hand an seinem Geschlechtsteil herumgespielt haben. Nachdem das junge Mädchen ihn ansprach, soll er er davon abgelassen und davongefahren sein. Der Fahrer wird als schlank beschrieben, er trug einen weißen Pullover, eine blaue Jeans und einen Helm in heller Farbe. An der hellorange/schwarz/weißen Crossmaschine war war laut Polizeiangaben kein Kennzeichen angebracht. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise der Polizei unter 03391 3540 mitzuteilen.